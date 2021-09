F1: Zhou ganha força para conseguir vaga na Alfa Romeo em 2022

Após a confirmação de que o anglo-tailandês Alex Albon será o companheiro do canadense Nicholas Latifi na equipe Williams de Fórmula 1 em 2022, o último assento do grid do ano que vem que ainda está indefinido é a segunda vaga da Alfa Romeo. O time já confirmou Valtteri Bottas para a próxima temporada, mas o parceiro do finlandês ainda é desconhecido. De todo modo, segundo o jornal espanhol Marca, o chinês Guanyu Zhou é o favorito neste momento.

Membro da academia da Alpine-Renault, o piloto é o segundo colocado no atual campeonato da Fórmula 2 com a UNI-Virtuosi, abriria um mercado importante para a F1, tendo em vista a grande população da China, e também levaria um patrocínio considerável para a Alfa Romeo.

De acordo com o Marca, as cifras girariam em torno dos 30 milhões de euros, cerca de 185 milhões de reais, para a temporada 2022. Assim, o chinês ganha força frente aos concorrentes pela vaga na Alfa, cuja dupla deve mudar completamente para o ano que vem.

No próximo campeonato, Bottas assume a vaga do compatriota Kimi Raikkonen, campeão mundial de 2007 que decidiu se aposentar no fim de 2021. O outro piloto da Alfa neste ano, Antonio Giovinazzi, faz boa temporada, mas não deve seguir na equipe.

O italiano perde força pelo fato de a Alfa Romeo ter conquistado maior 'independência' em relação à Ferrari, da qual é cliente de motores. A escuderia de Maranello sempre teve influência na escolha do segundo piloto da Alfa, mas a situação é diferente para 2022.

Com isso, o caminho ficaria aberto para Zhou, que também 'rivaliza' com Nyck de Vries pela vaga na Alfa. Campeão da Fórmula E nesta temporada e vencedor do campeonato de 2019 da F2, o holandês é um dos mais cotados para o assento, mas teria perdido força em relação ao chinês.

