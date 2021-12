Nikita Mazepin não queria que o incidente em no TL3 do GP da Arábia Saudita com Lewis Hamilton impactasse as chances do britânico pelo título da Fórmula 1, dizendo que o piloto da Mercedes se sentia "muito triste" pelo que aconteceu. O russo foi forçado a tomar medidas evasivas em alta velocidade durante os treinos em Jeddah depois de se aproximar do heptacampeão, que estava em uma volta lenta, através da Curva 8, com pontos cegos.

Os comissários investigaram o incidente e deram uma reprimenda a Hamilton, além de multar a Mercedes em 25 mil euros (cerca de R$ 160 mil). Descobriu-se que a escuderia alemã não avisou seu piloto que Mazepin estava chegando a qualquer momento após dar um aviso de dez segundos.

Lewis explicou após a classificação que “não tinha ideia” de onde Nikita estava e que as curvas cegas dificultavam o controle do tráfego nas ruas.

"Ontem, no briefing dos motoristas, eu disse que acho havia potencial para isso, então provavelmente deveríamos manter uma velocidade mínima em todos os lugares, como fizeram nas [curvas] 22 a 27, mas eles só fizeram nessas", disse Hamilton. "Pedi desculpas a Nikita."

Mazepin não se importou com o incidente, dizendo que "não era grande coisa", e revelou que o britânico havia enviado uma mensagem para ele pedindo desculpas.

"Ele ficou muito triste com o que aconteceu e disse que não foi o melhor trabalho feito por eles", comentou o russo. "É muito bom ver a geração experiente e mais velha realmente prestando atenção a essas coisas. Na Fórmula 2 você pode nunca fazer alguém pensar nisso, enquanto na F1 está o heptacampeão mundial. Então isso é muito gentil da parte dele."

Qualquer penalidade além de uma reprimenda poderia ter afetado a batalha pelo título de Hamilton com o rival da Red Bull Max Verstappen, que tem oito pontos de vantagem no topo do campeonato com duas corridas restantes.

Mazepin também minimizou a necessidade de qualquer sanção maior, dizendo que não gostaria que o incidente afetasse as chances de Lewis pelo título.

“Eu realmente gosto dele realmente desejo tudo de melhor em sua luta pelo título", disse o piloto da Haas. Eu não gostaria que ele fosse penalizado por algo que aconteceu comigo."

"Estou no meu primeiro ano na Fórmula 1. Ele provavelmente estava se concentrando nos ajustadores do volante e pensando em como encontrar um tempo de volta para a qualificação. Se o custo foi para eu não completar uma das minhas voltas no TL3, que assim seja."

