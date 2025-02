F1: Red Bull revela carro 'real' de Verstappen e Lawson para 2025

É esperado que, em 2025, quatro equipes venham com muita força para a temporada da Fórmula 1. Será na pista que a McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes deverão provar qual será a melhor, mas, sem dúvidas, o time de Milton Keynes ainda precisa se redimir depois de perder a liderança em 2024.

A 'arma' à disposição da equipe para tentar defender o título de pilotos conquistado por Max Verstappen é o RB21, que foi apresentado hoje online, enquanto o carro está rodando fisicamente na pista em um dia de filmagem em Sakhir, onde os testes de pré-temporada também começarão amanhã e onde o holandês dividirá o carro com seu novo companheiro de equipe, Liam Lawson.

Muitas esperanças estão sendo depositadas no RB21 na Red Bull desde os primeiros quilômetros, porque o carro mais recente de Milton Keynes terá que provar que é rápido, mas também fácil de ser interpretado por pilotos e engenheiros.

De fato, embora o RB20 tenha começado a temporada de 2024 mostrando uma clara superioridade sobre seus rivais, seu caminho se tornou progressivamente mais complicado durante o desenvolvimento da temporada. O time foi apenas a terceira força, perdendo para McLaren e Ferrari.

Não apenas os rivais se aproximaram e começaram a fechar a lacuna para o topo graças a atualizações direcionadas e eficazes, especialmente no caso da McLaren, mas a própria Red Bull tem se esforçado para entender como levar adiante o desenvolvimento do RB20, tanto que muitas das inovações não produziram os resultados desejados.

Na verdade, o carro do ano passado mostrou-se bastante complexo, principalmente em termos de filosofia de construção, como evidenciado pelo complicado sistema de resfriamento de quatro estágios.

Durante todo o ano de 2024, houve discrepâncias entre os dados obtidos no CFD, no túnel de vento, no simulador e na pista. De fato, os engenheiros perceberam rapidamente que havia deficiências de carga em determinadas áreas do mapa aerodinâmico que definia o padrão de fluxo, o que criava desequilíbrios tais que o carro ficava desequilibrado e, como resultado, bastante imprevisível para os pilotos nas curvas.

Com o RB21, uma das metas da equipe baseada em Milton Keynes é justamente trabalhar nesses aspectos, tornando o carro não apenas mais competitivo em termos absolutos, mas também mais eficiente em uma variedade maior de pistas.

"A principal coisa que estamos tentando alcançar é um equilíbrio entre tornar um carro mais rápido que os outros e torná-lo mais agradável de dirigir, para que os pilotos possam tirar o máximo proveito dele. Você sabe que, se aumentar a janela [de operação], também reduzirá o potencial geral", explicou Pierre Waché, diretor técnico da Red Bull.

"Em 2023, provamos que nossa direção estava correta porque fomos mais rápidos do que os outros. Na última temporada, ficou demonstrado que não estava correto".

No aspecto técnico, a Red Bull tentou esconder muitos detalhes no lançamento com fotos bastante escuras, mas é possível ver que o RB21 adota várias soluções já vistas no monoposto do ano passado. O nariz vai até o primeiro elemento, e as entradas de resfriamento para as massas radiantes também lembram as já vistas no RB20, com a entrada vertical adicionada à 'boca de letra' horizontal localizada imediatamente abaixo da 'sobremordida'.

É interessante notar que, nessa versão de lançamento, os 'canhões' visíveis na parte superior do capô, imediatamente atrás do cockpit, foram abandonados em favor de uma solução mais parecida com a introduzida em meados de 2024, a ser alternada de acordo com as características da pista.

A parte inferior, logicamente, foi ocultada com um inteligente jogo de sombras, mas é uma das áreas em que os engenheiros da equipe de Milton Keynes mais se concentraram.

