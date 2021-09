A gerência da Red Bull sabia desde o início que Max Verstappen era o culpado pela batida com Lewis Hamilton no GP da Itália de Fórmula 1, avaliou a Mercedes. O holandês recebeu uma penalidade de três posições no grid para a próxima corrida, na Rússia, em decisão dos comissários apoiada pelo britânico.

Para a equipe alemã, ciente do quanto a rival austríaca apoia seus pilotos em momentos polêmicos, isso revelou o quão "neutra" ela estava.

O diretor de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin, disse: "Obviamente, sentimos fortemente que Lewis não havia feito absolutamente nada de errado e que Max era o principal culpado."

"Eu acho que se você olhar para o fato de que mesmo Helmut [Marko] e Christian [Horner] não estavam tentando culpar Lewis, parece que eles sabem que seu piloto estava errado, porque eles tentam jogar a responsabilidade para Hamilton em qualquer oportunidade."

Max Verstappen, Red Bull Racing, looks on Lewis Hamilton, Mercedes W12 after colliding Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Shovlin avaliou que o acidente, ocorrido enquanto os dois tentavam se recuperar de lentas paradas nos boxes, atrapalhou uma boa oportunidade para o britânico buscar a vitória.

"No final das contas, acho que custou a Lewis o primeiro lugar e certamente um segundo", disse ele. "Você sempre sentirá que três posições são relativamente fáceis de superar se tiver um carro competitivo, mas agora tudo isso é passado."

"Precisamos ter certeza de ter um bom fim de semana na Rússia, é um lugar onde devemos ser fortes. A equipe não pode se distrair e deve se concentrar em entregar o desempenho que sabemos que temos e precisamos para vencer esses campeonatos."

O chefe da Red Bull, Christian Horner, manteve sua convicção de que tanto Verstappen quanto Hamilton tiveram papéis a desempenhar no acidente.

"Para mim, depois de olhar de novo, achei que Max merecia um pouco mais de terreno na Curva 2", explicou. "Acredito que Lewis deu a ele espaço suficiente na Curva 1 e fechou na seguinte."

"Tenho certeza que o outro cara vai argumentar de outra maneira, mas eu acho que, quando você olha objetivamente, tem que dizer que é um incidente de corrida", acrescentou.

F1 2021: Verstappen e Hamilton BATEM, RIVALIDADE se acirra e Ricciardo vence com 1-2 da McLaren | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: