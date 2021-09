Lewis Hamilton disse que a penalidade de Max Verstappen por causar a colisão entre os dois no GP da Itália estabeleceu um "precedente importante" para proteger a segurança dos pilotos de Fórmula 1 no futuro. O holandês recebeu uma punição de de três posições no grid para a próxima corrida, na Rússia, depois que a FIA considerou que ele era o principal culpado pelo incidente.

Os dois protagonistas da disputa pelo título mundial estavam lutando roda a roda durante a primeira chicane em Monza quando o piloto da Red Bull, tentando manter sua linha do lado de fora, foi lançado no ar por cima de uma zebra e passou por cima do carro do rival da Mercedes.

Os comissários consideraram que, como em nenhum ponto da manobra Verstappen estava totalmente ao lado de Hamilton, ele não tinha o direito de reivindicar o espaço, então deveria ter recuado. O britânico saudou a decisão, que ele acredita ter oferecido uma indicação clara sobre quando os pilotos precisavam ceder quando se trata de uma batalha difícil por posições.

"No final das contas, estou orgulhoso deles", disse o heptacampeão. "Acho que preciso de algum tempo para realmente refletir sobre isso, mas definitivamente abre um precedente. Acredito que é importante para avançar na segurança o fato de haver regras rígidas estabelecidas."

Hamilton avaliou que, por alguns pilotos se safarem de confrontos polêmicos no passado, não havia nada que os desencorajasse de repetir suas ações.

"Isso vai continuar até que tenhamos que aprender com nossos cenários no caminho certo, e eu não tenho um histórico desses incidentes", comentou. "No final das contas, quando você sai impune de coisas desse tipo, é fácil simplesmente continuar fazendo."

Ele também sugeriu que um código de conduta adequado, com regras claras sobre o que é ou não permitido em curva, seria de grande ajuda.

"Acho que todos nós, pilotos, estamos no limite", disse Hamilton. "Quando temos a linha interna, cada um tentará se manter na posição. É claro que quando você está em uma curva roda a roda e um carro está ao lado de você por fora, então você tem que ceder e dar espaço extra quando estiver à sua frente."

"Há uma regra conhecida de que o piloto que está à frente tem a preferência e, eventualmente, o outro deve conceder. Eu definitivamente acho que precisamos examinar isso e ter certeza de que as decisões certas estão sendo tomadas. Ninguém quer que alguém se machuque, e se pudermos colocar alguns protocolos melhores, talvez possamos evitar esse tipo de coisa no futuro", finalizou.

