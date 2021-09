O acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen na Curva 2 de Monza durante o GP da Itália de Fórmula 1 provou mais uma vez a segurança do halo. O carro do holandês da Red Bull foi lançado ao ar pela série de zebras de "salsicha", causando contato entre a parte inferior de seu veículo e o componente da Mercedes do britânico.

Se não tivesse sido introduzido nos regulamentos da categoria em 2018, haveria uma chance muito real do heptacampeão não ter saído ileso, mas a força da estrutura de rolamento secundária garantiu que sua cabeça fosse mantida longe de ser tocada pelo peso total do carro do rival.

O halo foi inicialmente pensado para limitar a chance de objetos grandes entrarem no espaço da cabine e ferir os pilotos, como no incidente fatal de Justin Wilson na Indy em Pocono, na temporada de 2015.

Também provou ser um recurso valioso em situações com cargas maiores, mantendo Charles Leclerc seguro no GP da Bélgica de 2018 e protegendo Tadasuke Makino de um acidente com o compatriota Nirei Fukuzumi em Barcelona na Fórmula 2 no mesmo ano.

A força do dispositivo seguiu importante na batida de Romain Grosjean no Bahrein em 2020, quando foi capaz de romper a barreira de proteção e manter a cabeça do francês fora de perigo em uma terrível colisão.

Embora as equipes possam fabricar carenagens aerodinâmicas para o halo, a estrutura interna de titânio deve ser feita por um fornecedor aprovado pela FIA - portanto, essa é uma parte do carro que as próprias escuderias não constroem.

O elemento tem uma alta resistência à tração e oferece uma desejável relação de resistência/peso. Isso faz com que toda a estrutura do halo pese cerca de 7 kg. Além disso, os crash tests oficiais da FIA determinam um pico máximo de impacto vertical de 116 kN, o que equivale a aproximadamente 12000 kg.

Mercedes W12 halo detail Photo by: Uncredited

"Há mudanças que precisamos fazer para acomodá-lo e garantir que o carro em geral ainda fique abaixo do limite de peso", explicou o chefe técnico da Mercedes, James Allison, em 2018. "Também não é leve porque requer cargas muito altas, tivemos que fortalecer o design do chassi para que pudesse suportar quase o peso de um ônibus de dois andares de Londres em cima do halo."

"Precisávamos ter certeza de que seria forte o suficiente para resistir ao tipo de evento contra o qual foi projetado para proteger o piloto", acrescentou.

Para referência futura, aqueles 12000 kg também seriam suficientes para levantar três elefantes indianos em tamanho real, 109 Arnold Schwarzeneggers, ou 550 milhões de grãos de arroz.

Assim, o peso de 752 kg da Red Bull de Max Verstappen garantiu que Hamilton fosse bem defendido contra um impacto impressionante, protegendo sua cabeça de lesões.

"Acho que nunca fui atingido na cabeça por um carro antes", disse o britânico após o acidente. "Estou tão grato por ainda estar aqui e me senti incrivelmente abençoado por obviamente alguém estar cuidando de mim hoje. A roda traseira dele pousou na minha cabeça e no halo."

"Provavelmente terei de consultar um especialista apenas para ter certeza de que estou bem para as próximas corridas, porque está ficando cada vez mais apertado. Como eu disse, vou viver", completou.

Embora o halo tenha sido muito criticado quando a F1 o apresentou pela primeira vez, ele mais do que provou seu valor em várias ocasiões - e o incidente de domingo entre os dois candidatos ao título foi adicionado ao seu "portfólio".

