F1: Red Bull sugere testar grid invertido em GP extra-campeonato

O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, acredita que a Fórmula 1 deve apenas testar o formato de grid invertido em uma corrida fora do campeonato em meio à crescente oposição à proposta.

A ‘proposta’ de Horner vem porque a F1 considerou a introdução de corridas sprint com grid invertido para substituir a qualificação em eventos selecionados durante a temporada de 2020. Entretanto, a ideia foi abandonada após oposição da Mercedes.

Mas os chefes da categoria disseram, após o dramático GP da Itália, que revisariam a ideia para 2021, depois de ver o impacto de ter carros mais rápidos na parte de trás do pelotão após uma bandeira vermelha.

As chances de levar adiante o plano para 2021 são mais factíveis, uma vez que seria preciso somente uma "supermaioria" e não a unanimidade como em 2020, mas a oposição cresceu nas últimas semanas.

O chefe da Red Bull disse que, embora a F1 "não deva ter medo de tentar algo diferente", é melhor que uma mudança de formato seja testada em um evento único, como uma corrida fora do campeonato.

"Se houvesse uma ocasião específica em um tipo de local, ou uma corrida por convite, ou talvez até uma corrida fora do campeonato, se algo assim pudesse ser tentado, seria muito interessante ver qual seria o resultado disso", disse Horner.

"O problema é que, se você não tentar algo, nunca saberá. Acho que é muito fácil ficar preso na rotina de dizer que isso é ridículo, não funcionaria, e o purista em mim diz o mesmo”, seguiu o dirigente.

"Mas às vezes você tem que tentar coisas e ver o resultado. Se isso pudesse ser feito de uma maneira que não afetasse o campeonato... Porque eu não consigo ver como você poderia ter uma regra diferente para uma corrida somente”.

“Temos todos esses novos circuitos excelentes que estão pressionando para receber corridas. Se um evento fosse selecionado para tentar um formato diferente, para tentar algo totalmente diferente, o que teríamos a perder?", questionou.

Horner ainda disse que realizar uma corrida fora do campeonato - algo não visto na F1 desde 1983 - era "apenas uma ideia" no momento e não algo que foi discutido entre a F1 e as equipes.

Red Bull RB16 (Temporada 2020) Motor: Honda Combustível: ExxonMobil Pneus: Pirelli Pilotos: 33 - Max Verstappen 23 - Alexander Albon

Verstappen detona Honda após quebra de motor e “show de m....” no GP da Toscana de F1

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

.