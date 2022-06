Carregar reprodutor de áudio

Para o chefe da Red Bull, Christian Horner, sua equipe venceu o GP de Mônaco de Fórmula 1 graças a dois ingredientes: fazer o básico bem e tomada rápida de decisões.

Tendo classificado em terceiro, Sergio Pérez obteve uma vitória brilhante nas ruas do principado. O mexicano saltou à frente das Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc graças a uma boa estratégia de pitstops em uma pista que estava secando, conservando-os posteriormente nas voltas finais.

Seu companheiro de equipe, Max Verstappen, foi de quarto para terceiro na corrida, superando o pole Leclerc. Horner disse que a equipe soube responder bem às condições complicadas criadas pelo clima chuvoso na largada.

"Sempre me orgulhei do fato de sermos uma equipe de corridas no ataque. E sempre focamos em fazer o básico bem, seja em estratégia, pitstop, decisões rápidas, e hoje foi tudo em torno de pensar rapidamente e reagir à situação que acontece ao seu redor".

"E acho que toda a equipe respondeu de modo brilhante, e os pilotos também fizeram sua parte".

Horner reforçou que a chave do sucesso de Pérez foi o bom julgamento quanto ao momento de trocar os pneus de chuva intensa pelos intermediários e, posteriormente, para os slicks.

"Foi uma corrida incrível. Sabíamos que haveria alguma chuva, mas acho que ninguém esperava uma tempestade no começo da prova. Houve um pouco de caos com os atrasos, pneus sendo tirados e colocados no grid. Mas com essa quantidade de chuva, seria impossível correr naquelas condições".

"E assim que a corrida foi iniciada, a questão passou a ser a troca do composto, e acertar esse timing. E obviamente fomos dos extremos, para os intermediários e os slicks. E tomamos decisões corretas sobre isso hoje".

"E o pitwall fez um ótimo trabalho, os estrategistas e o pessoal na garagem, que precisou realizar o dobro de paradas previstas e, claro, Checo foi incrível em sua performance".

Questionado se era a Red Bull que havia vencido a prova ou se a Ferrari havia perdido a corrida devido a suas decisões estratégicas, Horner admitiu ser um pouco de ambos.

"Claro, tivemos que ir com isso para vencer. Mas também capitalizamos com os erros cometidos, as circunstâncias eram as mesmas para todos, e foi bem apertado entre as equipes. Nas primeiras voltas, Charles parecia ter tudo sob controle, e tinha a proteção do companheiro de equipe ainda".

"Naquele ponto, parecia que a Ferrari tinha a vitória garantida, mas acho que reagimos bem às condições e fizemos as trocas no momento certo, funcionou bem para nós".

"Estávamos debatendo a possibilidade de ir do extremo direto para o slick, como Lewis, como quando isso nos prejudicou com Daniel [Ricciardo] há alguns anos, mas decidimos que o mais rápido seria passar pelo intermediário".

"E o poder daquela volta de saída dos boxes foi enorme. Checo mandou muito bem".

