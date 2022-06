Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari afirmou que fará uma investigação detalhada em sua sede em Maranello para entender os motivos por trás dos erros de estratégia que custaram uma provável vitória no GP de Mônaco de Fórmula 1.

O time italiano vinha em uma dobradinha confortável nas ruas de Monte Carlo, quando uma série de erros lhes custaram a vitória, ferindo principalmente Charles Leclerc. Com a Red Bull sendo agressiva e sendo a primeira a trocar os pneus de Sergio Pérez para intermediários, a Ferrari errou no timing e na escolha dos compostos do monegasco.

A Ferrari parou Leclerc tarde demais para colocar os pneus intermediários, permitindo um undercut de Pérez quando, na verdade, seria melhor esperar um pouco mais para colocar direto os slicks. E a situação de Leclerc ficou ainda pior quando um pit mal posicionado, na mesma volta de Carlos Sainz, o fez perder ainda mais tempo perdendo mais uma colocação para Max Verstappen.

Leclerc disse após a corrida que a Ferrari cometeu erros demais, algo que não pode acontecer muito enquanto se luta pelo título. O chefe da equipe, Mattia Binotto, admitiu erros significativos, mas afirma que a chave agora é entender os fatores que contribuíram para o processo de tomada de decisão.

"Acho que precisamos admitir que, se você está liderando a corrida e perde essa posição, deve ter feito algo de errado. Então certamente cometemos erros de julgamento e em nossas decisões. Agora, qual foi o processo que nos levou a esses erros? Acho que o primeiro foi subestimar o ritmo dos intermediários e a diferença para outros carros, em termos de posição de pista".

"Acho que cometemos um erro também, porque deveríamos tê-lo chamado mais cedo, pelo menos uma volta antes, ou simplesmente ficar na pista com os mesmos pneus para depois trocarmos direto para os slicks. Agora que sabemos disso, acho que o caminho é simples. Qual processo nos levou a isso? Vai levar um tempo para olharmos tudo e termos uma explicação clara".

Binotto reconhece que o resultado da equipe foi influenciado pelo envolvimento de outros carros. Sainz, que estava na estratégia certa quando trocou pneus de chuva pelos slicks, foi atrapalhado por Nicholas Latifi, permitindo a Pérez fazer a ultrapassagem.

Além disso, em sua volta rápida com pneus intermediários, Pérez recebeu uma ajuda ao não ser segurado por Lando Norris. Questionado se a Ferrari teria sido afetada pelo azar, Binotto disse: "Não, não acho que seja isso. Não é uma questão de sorte ou azar. Acho que cometemos erros de julgamento".

"Quando você está liderando em Mônaco, você deve estar em posição de pelo menos terminar em segundo. Ficar em quarto é a prova de que fizemos algo de errado. Não vejo algo de sorte ou azar".

Enquanto Leclerc ficou irritado com os erros da Ferrari, ele concordou é necessário uma conversa detalhada para entender melhor onde está o erro.

"Acho que as respostas, as receberemos mais tarde. Obviamente é uma situação complexa. Ainda teremos várias reuniões nos próximos dias para entendermos isso como equipe. Por agora, precisamos discutir mais, entrar nos detalhes".

