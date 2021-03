Reginaldo Leme, jornalista da Band e mais importante comentarista de esporte a motor do Brasil, crê que a Red Bull está forte na briga pelo título da Fórmula 1 em 2021 e afirma que a temporada deste ano será a melhor da categoria nos últimos 10 anos.

"Historicamente, a Red Bull é a equipe que mais progride durante o ano porque ela entra com um carro muito ousado em termos de desenho, já que ela tem por trás o engenheiro Adrian Newey, que é o mago do design, o mago da aerodinâmica", disse Regi ao 'Show do Esporte'.

"Só que ela acaba pagando um preço alto por isso, porque demora para entender o carro, então começa a temporada por baixo e aí ela vai e chega bem próxima da Mercedes no final, mas já não dá para lutar pelo campeonato."

"Mas, nesse ano, não... Nesse ano, os carros mudaram pouco por causa das regras, mas teve uma mudança importante na aerodinâmica e nos pneus, novos, que são mais pesados e mais resistentes."

"Isso influiu no rendimento dos carros e a Red Bull está começando bem, inclusive à frente da Mercedes (na pré-temporada), então vai dar um trabalho danado para a Mercedes, que tem uma estrutura fantástica e capacidade para reagir."

"Mas a gente vai ver essa briga de igual para igual desde o começo. Na era híbrida, a partir de 2014, desde quando a Mercedes ganha tudo, isso ainda não existiu... E ainda tem as brigas intermediárias. A F1 vai ter, sem dúvida nenhuma, o melhor ano da década dela", completou.

