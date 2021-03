Senna 61 anos: Ayrton ganha capacete especial no 'aniversário'; veja

Tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna ganhou uma homenagem especial do estúdio Sid Special Paint, que personalizou os capacetes do piloto brasileiro desde os tempos de kart até suas glórias na categoria máxima do automobilismo mundial.

Fundado por Sid Mosca, o estúdio hoje é gerenciado por seu filho, Alan, e pela neta, Stella. Neste 21 de março, data que marca os 61 anos do nascimento de Ayrton Senna, o perfil @oficialayrtonsenna no Instagram exibiu uma live em parceria com @sidspecialpaint. Nela, foi mostrado, em primeira mão, o modelo reestilizado (vídeo abaixo) do capacete usado por Senna no histórico GP da Europa de 1993, disputado em Donington Park.

Na corrida, realizada na Inglaterra, Senna deu um show no molhado, fez a melhor primeira volta de todos os tempos ao passar quatro pilotos, como Alain Prost, Michael Schumacher e Damon Hill, e ainda terminou a prova colocando uma volta no terceiro colocado (Prost).

Serão comercializadas 145 unidades do capacete usado por Senna em Donington Park, justamente o número de Grandes Prêmios que o piloto havia disputado na época desta corrida. Parte dos recursos serão destinados ao Instituto Ayrton Senna em prol da educação.

“Estou sempre tentando descobrir algum detalhe de algum capacete especial do Ayrton e neste de Donington Park tem vários itens marcantes. Até mesmo uma borracha que ele precisou colocar entre a parte de cima da viseira e o capacete pelo tanto que chovia naquela corrida. O Senna merece sempre nossa homenagem e está sempre na nossa lembrança”, diz Alan Mosca, ao conferir as imagens da época.

Senna adotou essa pintura icônica no capacete em 1979 e, junto com o ato de carregar a bandeira do Brasil nas suas conquistas, virou sua identidade e marca registrada na carreira. O Sid Special Paint segue customizando réplicas oficiais de capacetes de pilotos históricos do automobilismo, como os de Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello e tantos outros, além de pintarem novos modelos dos competidores atuais.

CEO de Senna Brands e sobrinha de Ayrton, Bianca Senna lembra que este é um mês especial da carreira do tio. “Estamos muito felizes em podermos comemorar o aniversário do Ayrton com essa homenagem do Sid Special Paint, estúdio que há tanto tempo é parceiro da nossa família. Agradeço ao Alan e a Stella por essa ideia de resgatar o capacete desta que é uma das provas mais especiais da carreira do Ayrton”, diz Bianca.

