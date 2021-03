F1: Verstappen cita GPs favoritos; veja os destaques do holandês

Destaque da Fórmula 1 nos últimos anos, Max Verstappen, da Red Bull, falou ao The Telegraph sobre suas corridas favoritas na categoria. O circuito favorito do holandês é Spa-Francorchamps, na Bélgica, mas ele também falou de outros autódromos.

“Em algumas pistas você pode ultrapassar com mais facilidade do que em outras. No ano passado, corremos em pistas da velha escola como Ímola, Mugello e Nurburgring. Isso é muito bom. Em Mugello, por exemplo, fiquei positivamente surpreso com as ultrapassagens", disse.

“Também adorei correr em Macau em 2014 na Fórmula 3. Mas isso não funcionaria com um carro de F1. Se for difícil ultrapassar, você sabe que vai ficar um pouco preso durante algumas corridas", ponderou.

"Então, você tem que tentar um caminho diferente. Estrategicamente, tentar ultrapassar alguém com um pit stop bem pensado. Em 2016, você podia realmente ultrapassar alguém na pista. Agora você ainda pode às vezes, mas se tornou muito mais difícil”, completou.

