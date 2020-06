F1 renova acordo com Monza por GP da Itália até 2025

Pouco antes da corrida do ano passado, a Fórmula 1 confirmou um novo contrato de cinco anos com o Automobile Club d'Italia (ACI), organizador do GP da Itália, que cobria as temporadas de 2020 a 2024. Mas, nesta segunda-feira, o prefeito de Monza, Dario Allevi, anunciou que foi acordado um ano extra da corrida no mítico circuito.

O momento em que esse esse novo acordo é anunciado é resultado das recentes negociações para a corrida deste ano acontecer com portões fechados.

Espera-se que a F1 confirme amanhã que o evento de 2020 ocorrerá em sua data prevista, no dia 6 de setembro, sendo a última de uma sequência de oito provas europeias que formam a primeira etapa do calendário.

Allevi disse que o presidente da ACI, Angelo Sticchi Damiani, foi informado da extensão do acordo quando este pediu para confirmar detalhes do evento deste ano.

"Embora muitos circuitos tenham desistido por causa da emergência de saúde, Monza estará lá", disse Allevi em uma entrevista coletiva, "Embora a portas fechadas. E a Fórmula 1 decidiu estender o contrato, apenas estipulado, com a nossa pista em um ano.”

"Os carros continuarão a acelerar pelo templo da velocidade até pelo menos 2025."

Relembre curiosidades do GP da Itália de F1

Galeria Lista Desde o início da Fórmula 1 como conhecemos hoje, apenas em 1980 o local do GP da Itália não foi em Monza, por estar em reformas. Ímola, que normalmente recebeu o GP de San Marino, foi o local que representou a Itália e viu a vitória de Nelson Piquet. 1 / 15 Foto de: LAT Images A primeira edição do GP da Itália foi realizada em 1921 em Montichiari, com vitória do francês Jules Goux. 2 / 15 Foto de: Phil Harms Collection Michael Schumacher (1996, 1998, 2000, 2003, 2006) e... 3 / 15 Foto de: XPB Images Lewis Hamilton (2012, 2014, 2015, 2017 e 2018) são os maiores vencedores do GP da Itália, com cinco triunfos cada um. 4 / 15 Foto de: Alessio Morgese/Alex Galli Nelson Piquet é o brasileiro que subiu ao pódio mais vezes na Itália, em 1980, 1983, 1986 e 1987. 5 / 15 Foto de: LAT Images Rubens Barrichello vem a seguir com três vitórias (2002, 2004 e 2009), Ayrton Senna (foto) com duas (1990 e 1992) e Emerson Fittipaldi ganhou em 1972 6 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images - A vitória de Barrichello em 2009 é também a última de um brasileiros na Fórmula 1. 7 / 15 Foto de: XPB Images Rubinho também detém o recorde da volta mais rápida em uma prova em Monza com 1min21s046, em 2004, quando estava na Ferrari. 8 / 15 Foto de: Ferrari Media Center Festa em casa: a Ferrari é a equipe que mais festejou vitórias na Itália, com 18 vitórias desde 1950, mas não consegue tal feito desde 2010, quando Fernando Alonso foi para a galera. 9 / 15 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images A edição de 1988 foi histórica. Além de ser a única vitória de um carro que não fosse a McLaren de Ayrton Senna ou Alain Prost, Gerhard Berger liderou a dobradinha da escuderia italiana logo após a morte de Enzo Ferrari, que aconteceu no mês anterior. 10 / 15 Foto de: David Phipps - Monza é especial para Sebastian Vettel, sendo o local de sua primeira pole position e vitória na Fórmula 1, na edição de 2008, quando ainda atuava pela Toro Rosso. 11 / 15 Foto de: XPB Images Monza também já teve um traçado incomum, utilizando a combinação entre misto e oval nos anos de 1955, 1956, 1960 e 1961... 12 / 15 Foto de: LAT Images Na última vez, um acidente matou o alemão Wolfgang Von Trips (foto) e mais 10 espectadores, após o carro se chocar em uma barreira com torcedores próximos. 13 / 15 Foto de: David Phipps Christian Fittipaldi teve um dos acidentes mais espetaculares da carreira em Monza, no GP de 1993. Já na reta de chegada, a Minardi do brasileiro foi catapultada pela de seu companheiro de equipe, Pierluigi Martini, dando uma volta completa no ar e caindo com as quatro rodas no chão. 14 / 15 Foto de: Uncredited Christian saiu do carro caminhando e costuma dizer que no momento em que esteve no ar, viu sua vida passar pelos olhos. 15 / 15 Foto de: Sutton Motorsport Images

