ANÁLISE: Quem pode substituir Ricciardo na Renault?

Com Sainz indo para a Ferrari e Ricciardo ocupando sua vaga na McLaren, a Renault ficou com um lugar vago para 2021 em uma das silly seasons mais comentadas dos últimos anos na Fórmula 1. Mas quais pilotos são candidatos à essa vaga? E quais impactos eles podem causar no mercado de pilotos?

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O tetracampeão ainda não se manifestou após sua saída da Ferrari no mês passado, nos dando poucas pistas sobre qual pode ser seu próximo movimento. Aos 32, ele ainda tem muito combustível para queimar - mas também existem rumores de uma possível aposentadoria caso não consiga a vaga em uma equipe de ponta.

Com a Mercedes dificilmente apostando na criação de uma super dupla com Hamilton, a mudança para a Renault pode ser sua melhor chance. Isso também ajudaria a Renault, que traria um novo nome de peso após perder Ricciardo, podendo manter seus planos de lutar novamente por pódios e vitórias a partir de 2022 com o novo regulamento.

Uma mudança para a Renault seria um projeto a longo prazo para Vettel, como parte da reconstrução do projeto da equipe. Ele seria o nome de peso que a equipe precisa, além de atuar como tutor de Esteban Ocon. Além disso, é uma das poucas equipes que poderia bancar seu salário.

Fernando Alonso

Fernando Alonso, Renault R25, leads Michael Schumacher, Ferrari F2005 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

O nome mais ligado à essa vaga na Renault é de Fernando Alonso, que busca voltar à categoria após dois anos fora. O espanhol teve seu melhor momento na F1 com a Renault, vencendo seus dois mundiais em 2005 e 2006. Mas o bicampeão saiu da F1 em 2018 após uma sequência ruim de anos com a McLaren, prometendo voltar com o novo regulamento.

Com quase 40 anos, a volta à Renault seria a "última canção" de Alonso na F1, mas daria a ele a chance de selar seu legado, caso consiga ajudar a equipe a voltar ao topo. Ele tem o poder que a Renault quer para sua dupla, além de qualidades inquestionáveis como piloto. Mas suas saídas da McLaren e da Ferrari colocam interrogações sobre seu comportamento dentro das equipes.

Alonso seria obrigado a correr em 2021 com o regulamento que o tirou da F1 na primeira vez, mas seria uma grande história ver ele de volta no grid ajudando a equipe que o consagrou nos anos 2000.

Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O terceiro nome ligado à vaga seria mais uma possível volta à equipe: Nico Hulkenberg, que saiu da equipe no final do ano passado após três anos com a montadora. O alemão perdeu a vaga para o jovem Ocon, mas sempre disse que uma volta à F1 não estava descartada.

Mas Hulk afirmou, assim como Alonso, que quer voltar a uma equipe competitiva, não apenas cumprindo tabela no grid. Seria a oportunidade para ele lutar pelo topo do pelotão do meio em um primeiro momento, em busca de seu tão aguardado primeiro pódio.

Caso Vettel ou Alonso não assinem com a Renault, a montadora precisaria correr atrás de um piloto rápido que esteja no mercado, e Hulkenberg pode ser a opção.

Guanyu Zhou

Guanyu Zhou, UNI Virtuosi Racing Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

Mesmo antes da confirmação da saída de Ricciardo, o chefe da Renault, Cyril Abiteboul já havia mencionado a possibilidade de dar uma promoção a um piloto da Academia da equipe para 2021. O chinês Guanyu Zhou é atualmente o principal piloto do programa, após uma passagem pela Academia da Ferrari.

Zhou impressionou em sua estreia na F2 em 2019, conquistando cinco pódios e uma pole com a equipe UNI-Virtuosi, terminando o campeonato em sétimo. Em 2020, ele é visto como um dos favoritos para o título, só que precisa terminar entre os quatro primeiros para garantir a super licença, necessária para correr na F1.

Seria uma demonstração de confiança da Renault não apenas para sua Academia, como também para Ocon, que se tornaria o piloto mais experiente com apenas 24 anos. Seria algo para atrair a atenção do mercado chinês, visto como chave para expansão não apenas da montadora como da F1.

Christian Lundgaard

Christian Lundgaard Photo by: Renault Sport

Outro membro da Academia da Renault que está na lista, mas que corre por fora, é o jovem Christian Lundgaard, de apenas 18 anos. Ele está correndo em categorias de fórmula há apenas três anos, mas surpreendeu ao vencer duas F4 além de terminar em sexto na F3 em 2019.

Em 2020, ele vai fazer sua estreia na F2 correndo pela ART, uma das equipes de ponta do campeonato. Seria uma aposta arriscada da Renault, devido à sua curta trajetória, mas ele é bem visto entre os chefes da equipe.

Igual a Zhou, um Top 4 na F2 lhe garantiria a super licença, mas uma temporada impressionante de novato na categoria poderia ajudar na construção de seu caso.

Quando a Renault irá escolher o substituto de Ricciardo?

Apesar das movimentações recentes, a Renault não deve bater o martelo logo. Em entrevista ao Motorsport.com, Abiteboul afirmou que a decisão sairá apenas depois que a temporada 2020 tiver começado.

"Nós queremos o tempo suficiente para estarmos bem informados, para termos certeza que tomaremos a decisão correta. É uma decisão importante para nós e esse piloto que assinar para 2021 provavelmente ficará em 2022".

"Podem ser vários pilotos. Há grandes pilotos disponíveis para o próximo anos, Alonso é uma opção. Temos outras também", disse Abiteboul à RMC Radio. "O que posso dizer é que vamos tirar um tempo para pensar, por ser uma decisão muito importante. Não queremos fazer igual à Ferrari e a McLaren".

GALERIA: Relembre os carros da Renault na F1

Galeria Lista 1977: Renault RS01 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Jean-Pierre Jabouille 1978: Renault RS01 2 / 22 Foto de: LAT Images Piloto: Jean-Pierre Jaboullie 1979: Renault RS10 3 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jabouille 1980: Renault RE20 4 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jaboullie 1981: Renault RE30 5 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1982: Renault RE30 6 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1983: Renault RE40 7 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Cheever, Alain Prost 1984: Renault RE50 8 / 22 Foto de: Jean-Philippe Legrand Pilotos: Philippe Streiff, Patrick Tambay, Derek Warwick 1985: Renault RE60 9 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Francois Hesnault, Patrick Tambay, Derek Warwick 2002: Renault R202 10 / 22 Foto de: Renault F1 Pilotos: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23 11 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli 2004: Renault R24 12 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve 2005: Renault R25 13 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2006: Renault R26 14 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2007: Renault R27 15 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen 2008: Renault R28 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet 2009: Renault R29 17 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet e Romain Grosjean 2016: Renault R.S.16 18 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer 2017: Renault R.S.17 19 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer, Carlos Sainz Jr. 2018: Renault R.S.18 20 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. 2019: Renault R.S.19 21 / 22 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo 2020: Renault R.S.20 22 / 22 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotos: Daniel Ricciardo e Esteban Ocon

VÍDEO: Entenda o que há de verdade na possível volta de Alonso à F1

PODCAST #046: Entrevista com Reginaldo Leme: a lenda na cobertura da F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: