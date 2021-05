F1: Reutemann apresenta condição estável após procedimento médico

Carlos Reutemann continua em tratamento intensivo após vários episódios de hemorragia interna, mas está estável após um procedimento médico nesta terça-feira.

Na última sexta-feira, Reutemann, que terminou como vice-campeão de Nelson Piquet no campeonato mundial de Fórmula 1 de 1981, foi transferido do hospital de Santa Fé para outro em Rosário, após repetidos episódios de hemorragia interna devido a uma outra digestiva.

Reutemann, que está em tratamento na unidade de terapia intensiva do Sanatorio Parque de Rosário desde então, foi relatado como estável na segunda-feira, mas sofreu outra hemorragia no dia seguinte, após a qual foi decidido fazer uma enteroscopia.

Em seu último boletim médico na quarta-feira, o hospital Sanatorio Rosario comunicou que a condição de Reutemann melhorou, dizendo que o ex-piloto de F1 está "lúcido" e não mostrou mais sangramento digestivo após o procedimento de terça-feira.

“Hospitalizado na UTI, lúcido, comunicativo, sem falência de outro órgão”, dizia o comunicado. "Nenhum sinal de sangramento digestivo desde o procedimento de hemostasia endoscópica realizado ontem."

Reutemann, que completou 79 anos no mês passado, participou de 146 GPs entre 1972 e 1982.

Ele estreou no GP da Argentina de 1972 apoiado pelo então chefe da Brabham, Bernie Ecclestone, ao lado do bicampeão mundial Graham Hill, e então correu por equipes como Ferrari, Williams e Lotus.

Durante sua década no alto nível do automobilismo, ele conseguiu 12 vitórias, seis poles e 46 pódios. Em 1981, Reutemann ficou a um ponto do título mundial, tendo liderado a maior parte da temporada e terminado em terceiro lugar no campeonato em três ocasiões adicionais - em 1975, 1978 e 1980.

Depois de se aposentar como piloto, tendo também competido no Campeonato Mundial de Rally, Reutemann voltou sua atenção para a política e atua no Senado da Argentina desde 2003.

Ele também serviu por dois mandatos como governador de seu estado local de Santa Fé e até foi oferecido para concorrer à presidência argentina em 2003, mas rejeitou a candidatura.

MASSA fala sobre comparação com BARRICHELLO, DIFICULDADE em ADAPTAÇÃO ao BRASIL e desafio na STOCK

PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.