F1: Reutemann apresenta melhora e deixa UTI

O ex-piloto de Fórmula 1 e atual senador argentino Carlos Reutemann deixou a UTI e foi transferido para uma enfermaria geral em Rosário, Argentina.

Reutemann foi transferido do Hospital Santa Fé para o Sanatório em Rosário no início deste mês, após episódios repetidos de hemorragia interna.

A condição do paciente de 79 anos era estável na segunda-feira, mas sofreu outra hemorragia no dia seguinte, então foi decidido realizar uma enteroscopia.

Uma melhora foi relatada na quarta-feira, com um boletim médico dizendo que o ex-piloto de F1 estava "lúcido" e não mostrava mais sangramento digestivo após o procedimento de terça-feira.

Neste domingo (16), foi revelado que o senador argentino foi transferido da UTI após apresentar melhora no seu quadro de saúde.

“Esta manhã o senador e ex-governador Carlos Reutemann, que está internado em Rosário desde sábado, 8 de maio, após passar vários dias em terapia intensiva, foi transferido para a enfermaria geral”, noticiou o jornal argentino La Capital.

A filha de Reutemann, Mariana, também postou uma foto de seu pai sentado em uma cama de hospital lendo um jornal.

O argentino, que completou 79 anos no mês passado, participou de 146 GPs de F1 entre 1972 e 1982.

Ele estreou na categoria máxima do automobilismo no GP da Argentina de 1972 ao lado do bicampeão mundial Graham Hill, e depois correu pelas equipes Ferrari, Williams e Lotus.

Durante seu período no esporte ele conquistou 12 vitórias, seis poles e 46 pódios. Em 1981, Reutemann ficou a um ponto do título mundial atrás de Nelson Piquet.

Após se aposentar da carreira de piloto, que também incluiu passagem pelo Campeonato Mundial de Rally, Reutemann voltou sua atenção para a política, sendo senador desde 2003.

Ele também foi governador de seu estado local de Santa Fé durante dois mandatos e um teve convite para concorrer à presidência em 2003, mas rejeitou a candidatura.

