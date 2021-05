F1: Reutemann recebe alta do hospital após 17 dias internado

O ex-piloto de Fórmula 1 e atual senador argentino Carlos Reutemann recebeu alta nesta sexta (21) dos Hospital Sanatorio Parque em Rosário, após passar por um tratamento ao longo das últimas duas semanas para reverter um sangramento interno.

Mais cedo neste mês, Reutemann foi levado à UTI no hospital local em sua cidade de Santa Fé, após uma hemorragia digestiva. Quatro dias depois, sua equipe médica optou pela transferência do piloto a outro hospital em Rosário, a 170 quilômetros de Santa Fé.

Após diversos procedimentos, incluindo uma enteroscopia, a condição global de Reutemann melhorou gradualmente na semana passada, com o piloto de 79 anos sendo liberado da UTI no último domingo.

Reutemann seguiu internado por mais seis dias, para monitoramento de suas condições, e finalmente recebeu alta nesta sexta, após 17 dias de internação.

Em um comunicado, o hospital disse que Reutemann "foi liberado para seguir com sua recuperação em Santa Fé".

Reutemann disputou 146 corridas entre 1972 e 1982, conquistando 12 vitórias, seis poles e 46 pódios.

Sua estreia na F1 foi no GP da Argentina de 1972 com a Brabham, chefiada à época por Bernie Ecclestone, correndo ao lado do bicampeão Graham Hill. Em sua carreira, o argentino ainda correu com Ferrari, Williams e Lotus.

Em 1981, Reutemann foi vice-campeão por apenas um ponto após liderar boa parte da temporada, perdendo no final para Nelson Piquet. Em 1975, 1978 e 1980 ele terminou o Mundial em terceiro.

Após sua aposentadoria das pistas, Reutemann se voltou para a política, atuando como senador argentino desde 2003 e dois termos como governador do estado de Santa Fé. Em 2003 ele recusou a oferta de concorrer à presidência do país.

F1 2021 - Ferrari surpreende e é a mais rápida em Mônaco: destaques dos treinos livres | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.