O contrato de Daniel Ricciardo com a McLaren será rescindido no fim desta temporada e o que será do australiano em 2023 ainda é um mistério. Não está claro com qual equipe ele competirá no próximo ano ou se ao menos ele estará na Fórmula 1.

Atualmente, e de acordo com a movimentação do mercado, as opções de Ricciardo podem incluir uma mudança para Haas ou até mesmo tirar um ano de folga e se tornar um piloto reserva nesse meio tempo. Ricciardo, que tem apenas 34 anos, também pode decidir encerrar completamente a carreira e competir em outras categorias.

O piloto australiano confirmou que provavelmente ficará fora do grid no próximo ano, mas disse que não será um problema para ele.

"Eu definitivamente aceitei que talvez posso não correr em 2023, estou bem por não estar aqui", disse Ricciardo.

“Não vou tentar a todo custo ficar no grid e meu empresário não vai aceitar nada que não seja certo ou irracional apenas para me manter aqui”.

"Se vou estar, quero que esteja em um lugar onde eu sinta que posso desfrutar e melhorar, por isso não quero ficar atrás do volante só para correr".

Há rumores de que Ricciardo estará assinando um acordo para ser piloto reserva da Mercedes. Segundo rumores, tal acordo permitiria a Ricciardo manter um pé na F1 e retornar ao esporte no caso de uma oferta.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03, Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images