Após a conquista do título mundial da Fórmula 2 no sábado, o brasileiro Felipe Drugovich encontrou o australiano Daniel Ricciardo no paddock de Monza no domingo e foi questionado pelo piloto da McLaren sobre as celebrações pela conquista na Itália.

“Você já comemorou?”, perguntou o australiano da Fórmula 1. Ao ver a negativa do brasileiro, o piloto da McLaren seguiu questionando: “Algumas caipirinhas?”. Nisso, o jornalista Will Buxton, que é apresentador da cobertura pós-corrida da F1 e estava entrevistando os dois competidores, perguntou ao veterano onde há boas caipirinhas na região milanesa. “Eu não sei, só disse porque ele é brasileiro. É brasileira, né? Caipiroska?”, respondeu o ex-Red Bull.

Felipe Drugovich, Aston Martin Photo by: Aston Martin

Drugovich, então, explicou que “a original é caipirinha”. “Caipirinha”, aprendeu Ricciardo. “Existe algum lugar brasileiro em Milão para ir hoje?”, questionou Buxton. “Em Milão, você encontrará algo”, reforçou o australiano, que deixará a McLaren no fim de 2023. “Na verdade, poderia encontrar. Ou não sei, espero encontrar”, completou Drugovich, que será reserva da Aston Martin em 2023 e ainda teve seu óculos elogiado por Daniel.

