Piloto da McLaren, Daniel Ricciardo foi considerado culpado por um toque com o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, no GP de São Paulo de Fórmula 1, disputado neste domingo em Interlagos. Por isso, o australiano terá uma punição de três posições de grid no GP de Abu Dhabi.

A etapa de Yas Marina, além de ser a última da F1 2022, também marca a despedida de Ricciardo da McLaren, à qual se juntou em 2021. A corrida é realizada na semana que vem e você acompanha tudo no Motorsport.com.

"Os comissários desportivos reconheceram que o incidente não foi devido a imprudência. Porém, determinaram que o incidente não foi influenciado por múltiplos outros carros e, portanto, não é um “incidente na primeira volta”, explicou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

"Os comissários determinaram que Magnussen guiou de maneira normal para aquela curva e que não fez movimentos erráticos. Assim, determinam que Ricciardo foi totalmente culpado pelo incidente e o punem com uma penalidade de três posições no grid no próximo evento", completou.

O Motorsport.com faz a cobertura completa da etapa brasileira da F1 2022 'in loco', com os repórteres Carlos Costa, Guilherme Longo e Isamara Fernandes.

