George Russell conquistou a primeira vitória de sua carreira na Fórmula 1 neste domingo em Interlagos, ao entregar uma performance controlada para garantir uma dobradinha da Mercedes. Mas, segundo a equipe, a história poderia ter sido muito diferente, já que seu engenheiro escondeu do britânico que havia um vazamento de água em seu W13, que poderia levar a um abandono.

A vitória de Russell impediu que a Mercedes chegasse à sua primeira temporada sem triunfos na F1 desde 2011, e 'recompensou' o piloto por um erro que lhe custou a vitória no GP de Sakhir de 2020.

Só que após a corrida surgiu a informação de que um problema no carro de Russell deixou a Mercedes em tensão até a bandeira quadriculada, revelando que, no meio da prova, foi detectado um vazamento de água.

"Tivemos um vazamento de água ao longo da corrida, e não estava claro que poderíamos ir até o fim", disse Toto Wolff, que não estava presente neste fim de semana.

A equipe explicou que haviam preocupações em certo ponto de que o vazamento deixaria Russell a algumas voltas de completar a corrida, mas o britânico conseguiu levar até o fim.

Russell não foi informado sobre o problema, com Wolff dizendo que os membros da equipe "todos concordaram em deixá-lo guiar até o fim mesmo sem água ou que quer que que seja, deixando-o tentar terminar a corrida".

George Russell, Mercedes W13, 1st position, arrives in Parc Ferme Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Russell bateu Verstappen em uma bela disputa pela vitória da sprint no sábado, garantindo a primeira posição no grid de hoje, e conseguiu segurar outra Red Bull, de Pérez, no primeiro stint. No final, ele ainda foi ameaçado por Hamilton, que tinha pneus mais novos que os do companheiro.

Russell chegou a questionar pelo rádio se a equipe deixaria os seus pilotos disputarem, mas Wolff disse que ordens de equipe sequer foram consideradas.

"Como equipe, sempre defendemos corridas livres, e nunca fizemos diferente, a não ser que um piloto esteja matematicamente lutando pelo título enquanto o outro não está. Queríamos vê-los disputando em pé de igualdade com o mesmo pneu, e discutimos isso nesta manhã na reunião de estratégia".

