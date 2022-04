F1: Ricciardo "nas nuvens" com evolução da McLaren no GP da Austrália

Carregar reprodutor de áudio

Após um começo de temporada bem difícil, a McLaren mostra sinais de que está evoluindo. De acordo com Ricciardo, a prova disso é um fim de semana "bem suave" na Austrália, que mostra também evoluções antes do esperado.

"Depois do Bahrein eu estava bem positivo e sabia que poderíamos mudar o jogo. Eu não esperava que fosse acontecer agora. Todo o fim de semana foi bem suave para todos nós. Acho que partes da minha corrida foram mais competitiva. No início, eu me senti forte nos médios. Mas quando estava nos duros eu regredi"

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Para aumentar o otimismo de Ricciardo sobre o resultado do fim de semana, o desempenho veio sem nenhuma atualização grande. A McLaren soube como melhorar o carro com o que já tem.

"Eu acho que meu otimismo veio depois das primeiras corridas. Eu sabia que os resultados foram ruins. Eu também sabia que nós não entendíamos tudo sobre os novos carros, então acreditava que descobriríamos algo", contou Ricciardo.

"Eu não esperava que isso aconteceria na terceira corrida, mas estou feliz de ter mostrado isso em casa", disse o australiano.

Ele também admite que precisa ser mais consistente com o carro. "Eu acho que partes da corrida, certamente, eu levarei coisas boas. E em outras ainda preciso tentar e aprender um pouco. Eu estava ciente que em algumas partes da pista eu estava lento, como na curva 3 e 4. Eu tenho que entender como tirar mais do carro."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images