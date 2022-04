Carregar reprodutor de áudio

Após o abandono no GP da Austrália de Fórmula 1 do último domingo, o segundo em apenas três corridas da temporada 2022, o campeão Max Verstappen diz que não há uma "solução clara" para o que afeta a Red Bull neste começo de campeonato.

O holandês foi forçado a parar seu carro a 20 voltas do fim em Melbourne, devido a um problema no sistema de combustível, custando ao piloto um segundo lugar praticamente garantido. No Bahrein, Verstappen também perdeu um P2 devido a outro problema na bomba de combustível, fazendo com que ele perca terreno considerável na luta pelo título cedo.

No momento, ele é o sexto no Mundial, com 25 pontos, todos conquistados em sua vitória na Arábia Saudita, mas já se encontra 46 atrás do líder Charles Leclerc. Verstappen considerou esses problemas "inaceitáveis", e explicou à imprensa em Melbourne que a Red Bull tem "muito o que fazer".

"Primeiro vou pra casa, falarei quando a equipe quando estiver lá", disse. "Vamos tentar esquecer hoje, acordar amanhã focando nas próximas corridas. Mas também, não parece existir uma solução clara. Precisamos trabalhar duro para melhorar nossa confiabilidade".

Enquanto Verstappen conseguiu disputar frente a frente com Leclerc no Bahrein e na Arábia, o holandês não conseguiu repetir isso ao longo do fim de semana na Austrália.

O monegasco fez a pole com quase três décimos de vantagem no Albert Park, e fez uma prova controlada apesar das duas relargadas sob o safety car. Sem Verstappen, Leclerc venceu com 20 segundos de vantagem para Sergio Pérez, em segundo.

Verstappen explicou que sofreu ao longo do fim de semana com o equilíbrio do RB18, tornando difícil uma aproximação contra Leclerc: "Em termos de balanço, estava sofrendo muito, era uma questão de acerto e erro".

"E na corrida tivemos uma degradação de pneus terrível. Era possível ver que definitivamente não estávamos na janela correta. Ainda assim era um segundo lugar. Mas quando se quer lutar pelo título, temos que estar à frente da Ferrari, e eles estão definitivamente no topo, em várias questões estão muito melhores do que nós".

Christian Horner, chefe da Red Bull, disse após a corrida que a equipe estava "definitivamente fora da janela" para a batalha contra a Ferrari, classificando os problemas de equilíbrio como um erro de julgamento das condições de pista e demandas dos pneus.

"O que vimos na sexta foi o que pensávamos que seria na corrida, com uma traseira limitada. Pudemos ver muita degradação nos pneus traseiros e acho que uma combinação do emborrachamento da pista e a temperatura hoje criou uma situação quase inversa e ao tentar combater os problemas da sexta, acabamos com um carro limitado, mas na dianteira".

"É por isso que acredito que estávamos fora da janela com os carros. É por isso que tivemos muita degradação, especialmente no médio. No duro não estava muito ruim, mas nunca chegamos a ver o ritmo real de Max".

Rádio revela superioridade de Leclerc no GP da Austrália com Ferrari

