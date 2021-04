Apesar de uma busca pela maior temporada de sua história, o calendário de 2021 da Fórmula 1 segue sendo uma incógnita por conta da Covid-19 . E uma das provas que deixa uma interrogação no momento é o GP de São Paulo, por causa do momento descontrolado da pandemia no país. Para Daniel Ricciardo, a etapa em Interlagos é dúvida, sugerindo uma rodada dupla na Austrália caso necessário.

No momento, o Brasil segue sendo um dos países mais atingidos pela Covid-19, com 14,3 milhões de casos e 391 mil mortes. E São Paulo é a cidade mais afetada, com mais de 90 mil mortes até o momento.

Em entrevista à EMTV, Ricciardo falou sobre a situação do Brasil.

"Estou ciente de que o Brasil não está em um bom momento com a Covid. Acho que se tivéssemos que ir lá neste final de semana, tenho certeza de que ficaria indefinido. Não acho que todos estariam dispostos".

"No momento, acho que todos estão esperando que a poeira abaixe mas, se continuar assim, a corrida obviamente estará em xeque".

No momento, o GP de São Paulo, novo nome da etapa em Interlagos após o acordo da F1 com a Prefeitura da capital paulista, está marcado para 07 de novembro, uma semana antes da data original para acomodar a mudança da Austrália para o final do ano.

E para Ricciardo, caso São Paulo seja removido do calendário, a Austrália, que estreará um traçado novo em 2021, poderia virar uma rodada dupla.

"Eu sei que a F1 quer fazer 23 GPs neste ano. Acho que será um pouco como no ano passado, tenho certeza que alguns circuitos podem preencher as vagas caso alguns caiam. Talvez possamos ter uma rodada dupla na Austrália".

E o piloto da McLaren sugere ainda uma mudança no traçado para a segunda corrida: "Sentido oposto. Vamos fazer um no sentido horário e outro no anti-horário".

Apesar das dúvidas sobre o Brasil, outro GP está na mira da F1 de forma mais imediata, o Canadá, que deve ser cancelado devido às normas em vigor no país, que obrigariam o evento a ser realizado sem público e com o paddock fazendo uma quarentena de 14 dias.

PODCAST: Por que temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

