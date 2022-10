Carregar reprodutor de áudio

A corrida no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, é sempre muito celebrada e aproveitada pela grande maioria dos pilotos de Fórmula 1, mas um deles, em especial, se diverte muito mais do que os outros: Daniel Ricciardo.

O australiano, de alma norte-americana, sempre aparece vestido a caráter: com chapéu de cowboy, bota e fivela. Mas nesta temporada, o piloto da McLaren foi além. Para o dia de mídia, que acontece às quintas-feiras, Ricciardo chegou montado a cavalo.

Além da presença em si do animal no paddock, o fato do cavalo usar um crachá VIP da Fórmula 1 onde aparece como convidado do piloto também chamou a atenção e divertiu os fãs nas redes sociais.

Há dois anos com a McLaren, Daniel Ricciardo aparentemente aproveita seus últimos GPs na categoria. O piloto de 33 anos teve seu contrato com a equipe comandada por Zak Brown rescindido logo após a pausa de verão deste ano para dar lugar ao compatriota Oscar Piastri em 2023.

Tendo apenas Haas - que já deixou claro que Ricciardo tem portas abertas para se juntar ao time norte-americano e ser companheiro de equipe de Kevin Magnussen - e Williams como opções para assumir uma vaga como titular, o australiano segue a passos largos para não ser figurinha carimbada no grid do ano que vem.

O piloto, inclusive, já confirmou que não estará entre os 20 selecionados. Atualmente, o rumor mais forte relacionado ao australiano está ligado a um possível papel como piloto reserva da Mercedes. Uma maneira de estar ligado ao esporte e dentro do paddock no qual faz parte desde sua temporada de estreia pela Hispania, em 2011.

