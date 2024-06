Antes da primeira rodada tripla de 2024, que começa com o GP da Espanha neste fim de semana, as equipes de Fórmula 1 estão preparadas para as dores de cabeça logísticas que isso pode causar

Antes uma anormalidade, durante a pandemia as rodadas triplas agora se tornaram um elemento padrão do calendário da F1.

A primeira das três etapas consecutivas começa no GP da Espanha deste fim de semana, em Barcelona, ​​seguido de uma viagem terrestre à Áustria e depois a Silverstone.

Perto do final do ano, há outra tripla incluindo Austin, Cidade do México e São Paulo, antes de uma sequência de final de temporada ainda mais difícil em Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.

E embora as duas rodadas triplas nas Américas e no Oriente Médio tenham os seus próprios desafios logísticos e de recursos humanos, as corridas em Barcelona-Spielberg-Silverstone é a mais difícil de realizar.

As equipes transportam tudo em caminhões, e os prazos máximos de viagem para os motoristas e as limitações logísticas de determinados locais fazem parte de um quebra-cabeça complexo que as equipes precisam resolver. O tempo extra que tem de ser contabilizado para as alfândegas entre o Reino Unido e a França no mundo pós-Brexit aumentou a dor de cabeça logística da viagem de 1.600 km.

“Da Áustria a Silverstone, o chassi será desmontado na noite de domingo no circuito, então eles estarão de volta à fábrica na terça pela manhã, prontos para a partida do pessoal”, explicou o chefe de logística da Mercedes, Karl Fanson ao Motorsport.com.

“Devido ao processo alfandegário que enfrentamos agora, temos que triplicar os caminhões para garantir que voltaremos. Às vezes você passa pela alfândega em uma hora, às vezes fica esperando duas ou três horas. Antes era diferente, mas eles só podem fazer isso por até 21 horas e não podemos garantir o retorno à fábrica nesse período."

Não é apenas a próxima rodada tripla que está causando dores de cabeça, mas também a sequência Ímola e Mônaco. Devido ao tamanho apertado do porto de Monte Carlo, com apenas um camião e uma grua capazes de entrar na área do paddock de cada vez, existe uma ordem de construção rigorosa para que cada equipe possa construir a sua autocaravana. A McLaren atrasou a saída de Ímola, o que causou um efeito dominó que também atrasou a construção do motorhome da Alpine.

“Mônaco foi um desafio para algumas equipes este ano”, disse Mark Norris, Diretor de Operações de Corrida da McLaren. “Trabalhamos com a F1 e a FIA em termos de cronometragem e basta um pouco para dar errado e você tem um efeito dominó. E descobrimos que em Mônaco este ano, e puramente da nossa perspectiva, estávamos um pouco atrasados saindo de Ímola. Com Mônaco sendo Mônaco, uma vez que você tem um caminhão, você tem que esperar por outro caminhão, então é um pouco tetris."

Para equipes como a McLaren, o cronograma envolvido na passagem de corrida para corrida é ainda mais apertado porque é uma das equipes que usa apenas uma única unidade de motorhome. A Mercedes implanta um segundo motorhome menor, anteriormente usado no DTM como unidade secundária, que se mostrou particularmente útil em eventos consecutivos.

“Temos um grupo avançado e quando chegamos ao circuito fazemos uma entrega e depois eles seguem em frente”, disse Fanson. “Então, na manhã de quinta-feira em Ímola, eles partiram para Mônaco, vieram trabalhar na sexta-feira e começaram a construir a garagem."

Dennis Reck, encarregado da logística de motorhomes, acrescentou: “Percebemos bem cedo que as corridas consecutivas são um desafio, e você começa a analisar o risco do tempo de viagem e quais são os prós e os contras. Foi uma boa decisão fazer Ímola com a unidade menor e ter a grande em Mônaco. Quando a equipe chegou a Mônaco na segunda-feira, tínhamos tudo pronto.

Para viagens aéreas, as equipes de F1 mudaram cada vez mais do frete aéreo para o frete marítimo. Apenas as peças e ferramentas mais cruciais que definem o desempenho, incluindo os próprios carros, estão sendo transportadas para todo o mundo nos aviões de carga Boeing 777 da DHL, que são mais eficientes do que a geração anterior de jumbos 747 e reduzem as emissões em 17%.

Outros equipamentos, como infraestrutura de garagem, são armazenados em centros ao redor do mundo, incluindo Flórida, Singapura e Oriente Médio, e enviados ou transportados de lá para as corridas na região. A maioria das equipes tem seis conjuntos de tudo, então enquanto o kit europeu foi usado em Ímola e Mônaco, o conjunto norte-americano implantado em Miami foi enviado para Montreal. A prática tem um custo inicial, mas compensa tanto em despesas de envio como em emissões de CO2.

“Estamos começando a olhar muito mais para isso. Por que sempre precisamos trazer esse equipamento ou esses conjuntos de volta?”, disse Norris.

“Isso também elimina o risco de problemas com o Mar Vermelho, Canal de Suez, navios retidos. Olhando para isso de forma diferente, podemos ser muito mais inteligentes, e isso também ajuda a F1 do ponto de vista da sustentabilidade.”

