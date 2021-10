Apesar de destacar o tamanho do feito de Max Verstappen ao longo da temporada 2021 da Fórmula 1, o alemão Nico Rosberg ainda acredita que Lewis Hamilton sairá como campeão no final do ano.

Restam cinco corridas para o fim da temporada e, neste momento, Verstappen lidera com 12 pontos de vantagem sobre Hamilton, com 133 ainda em jogo. No último final de semana, o holandês obteve uma importante vitória em Austin, uma pista que era amplamente vista como favorável à Mercedes.

Mas, apesar de achar que o feito de Verstappen em 2021 é "gigante", Rosberg ainda acha que é Hamilton quem levará a melhor.

Em entrevista à Sky Alemanha, Rosberg, o único piloto a bater Hamilton na era híbrida, conquistando o título de 2016, falou sobre a intensa disputa entre os dois rivais em 2021.

"Os carros são exatamente os mesmos. Os pilotos estão nivelados e em uma liga completamente separada. Ninguém consegue alcançá-los".

"As últimas corridas serão tão próximas e tanta coisa deve acontecer. Simplesmente não tem como superar isso. Claro, posso julgar suas performances do lado de fora. Há um nível tão alto entre os dois, o mais alto que a Fórmula 1 já viu. Fenomenal".

Apesar de Verstappen liderar o mundial atualmente, tendo 12 pontos de vantagem para Hamilton, Rosberg ainda acredita que seu ex-companheiro de Mercedes terminará conquistando o inédito octacampeonato.

"Não é possível dizer ainda [se Verstappen vencerá]. De certo modo, ainda estou mais para o lado de Lewis. Por causa de sua experiência e porque ele normalmente acaba vencendo no fim".

Questionado sobre 2016, Rosberg ainda destacou o tamanho do que Verstappen vem fazendo.

"É muito difícil batê-lo [Hamilton]. De certo modo, ainda acredito que seja possível. Mas Max tem sido gigante neste momento".

RUBENS BARRICHELLO NA BAND: Rubinho será comentarista convidado no GP de São Paulo de F1; saiba mais

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #141 - É o fim da linha para Mercedes e Hamilton após GP dos EUA?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: