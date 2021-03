F1: Rosberg e Button opinam sobre Hamilton vs Verstappen em 2021

Campeões da Fórmula 1 que deixaram a categoria recentemente e hoje atuam como comentaristas, Nico Rosberg e Jenson Button opinaram sobre como deve ficar a rivalidade entre Lewis Hamilton e Max Verstappen em 2021.

Neste ano, Hamilton busca o octacampeonato mundial, mas o britânico da Mercedes terá que segurar o ímpeto de Verstappen, já que o holandês da Red Bull foi o piloto mais rápido da pré-temporada, no Bahrein.

Apesar do que foi visto nos testes de Sakhir, Rosberg ainda apostaria em Hamilton. “Ele é a opção segura porque, durante toda a temporada, será difícil vencer um piloto tão completo", argumentou o alemão à Sky Sports.

"Mas Verstappen está logo atrás dele. Não acho que nenhum outro piloto tenha chegado tão perto de Lewis nos últimos anos", ponderou Rosberg, campeão após bater Hamilton na disputa interna da Mercedes em 2016, após perder os dois títulos anteriores para o britânico.

Button

Outro piloto a superar o heptacampeão pela mesma equipe, Button crê que a disputa entre o astro da Mercedes e Verstappen será acirrada em 2021. “Acho tudo ótimo, é exatamente o que os fãs querem ver, uma luta pelo título entre Verstappen e Hamilton”, disse o britânico.

“Temos que ter cuidado ao tirar conclusões dos testes, mas minha impressão é que a Red Bull tem um excelente carro e com bastante downforce. Se isso funcionar no Bahrein, funcionará em outros circuitos", seguiu Button, que bateu Hamilton na McLaren em 2011.

“Sei que Max dará tudo, como sempre. Ele amadureceu nos últimos anos e agora está no seu auge. Estou convencido de que ele pode realmente desafiar Lewis na disputa pelo título. Isso é exatamente o que a Fórmula 1 precisa agora”, completou o campeão de 2009 pela Brawn.

