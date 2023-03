F1: Ferrari estreia versão 'repaginada' do SF-23 em Ímola

Carregar reprodutor de áudio

O GP da Emilia Romagna, marcado para o dia 21 de maio em Ímola. não marca apenas o início da temporada europeia da Fórmula 1 em 2023, tendo ainda um valor importante para o Mundial com a estreia da versão repaginada do SF-23 da Ferrari.

A Scuderia entrou em um programa com o objetivo de levar um carro revisado e corrigido para a primeira corrida em casa do ano, buscando reduzir a diferença para a Red Bull e, principalmente, voltar a ser a segunda força do grid, já que, no momento, está atrás de Aston Martin e Mercedes.

Curiosamente, a Mercedes também deve colocar na pista de Ímola o W14 Evo, aumentando ainda mais a importância da sexta etapa da temporada 2023.

O plano inicial da equipe era ter esse pacote pronto para o GP do Azerbaijão, primeira etapa após a pausa de três semanas devido à ausência da China, mas as peças exigem uma fase maior de produção.

As intervenções que Enrico Caridile vem realizando impactam vários aspectos do carro: sabemos de uma nova asa dianteira e fala-se de uma suspensão traseira que visa um controle maior da distância ao solo graças a um anti-efeito de agachamento sob aceleração. Mas o SF-23 também deve mudar de forma, então podemos esperar uma intervenção nos sidepods.

O carro não deve caminhar na direção do RB19, mas também não deve ser o mesmo desenho que fez da Ferrari um carro único. O objetivo é conseguir trabalhar com a distância mínima ao solo adequada, alinhado com o que é visto no túnel de vento. Os engenheiros haviam focado na busca pela eficiência aerodinâmica, reduzindo a resistência, mas não levaram 100% em conta o porpoising.

O porpoising sob certas velocidades obriga que a parte inferior do carro vermelho seja levantada em relação ao solo para evitar danos ao assoalho e ao asfalto, mas ele vem com uma perda considerável de carga aerodinâmica. Com menos carga, há menos energia ao redor dos pneus e o resultado é um desgaste imprevisível dos pneus, que funcionam em uma janela muito estreita.

Por isso, a Ferrari decidiu mudar os planos de desenvolvimento do SF-23 Inicialmente planejado para algo diluído ao longo do ano, a equipe quis ir com tudo nesse primeiro passo, que consumirá boa parte dos recursos previstos para a temporada.

Não surpreende: é o movimento que tenta salvar o campeonato após um início bem abaixo do esperado. Em Maranello, ainda há a impressão de que o potencial do carro é muito maior do que vimos até agora. Essas atualizações são pensadas para potencializar qualidades "ocultas" do carro.

Fred Vasseur não iniciou ainda as mudanças exigidas por fora, mas há um plano de revitalização, nomeando a pessoa que substituirá David Sanchez no posto de Chefe de Conceito Veicular. É uma promoção interna, e fontes indicam que é um engenheiro de confiança. Junto com Enrico Cardille no motor e Diego Tondi na aerodinâmica, será formado um triunvirato com o objetivo de colocar novamente a Ferrari no topo.

Enquanto isso, Charles Leclerc e Carlos Sainz terão que jogar na defensiva. Em Melbourne a equipe terá novidades. O que fica é uma Ferrari temerosa, que ainda não atingiu seu limite, mas que ainda não se sente derrotada.

