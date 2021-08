Quando se fala em rivalidade com Lewis Hamilton, Nico Rosberg é exímio entendedor do assunto. O alemão travou batalhas intensas com o britânico na Mercedes, incluindo seu único título da Fórmula 1 em 2016. Questionado sobre a atual disputa entre o heptacampeão e Max Verstappen, o ex-piloto da categoria reiterou sua opinião de que ainda "não é destrutiva."

Os ânimos entre os protagonistas de 2021 foram às alturas após o acidente na Grã-Bretanha, que deixou a Red Bull furiosa. Uma corrida depois, em Budapeste, novo impasse: o "strike" causado por Valtteri Bottas na primeira curva danificou o assoalho do holandês, o que prejudicou sua corrida, e fez Sergio Pérez abandonar.

Para Rosberg, os incidentes não foram suficientes para acabar com qualquer admiração que um tenha pelo outro: "Existe uma base de respeito, mas ainda não estamos em uma fase destrutiva, e sim construtiva. Agora veremos para onde ela vai", disse ele à Motorsport Magazine.

"Contanto que ninguém se machuque, é impressionante, uma grande batalha para os fãs, porque ambos são os melhores de sua geração e os melhores competidores roda a roda. Eles poderiam ter colidido em Silverstone três curvas antes, quando ainda estavam na reta."

O campeão de 2016 também comparou os estilos de pilotagem que cada um dos pilotos adotou na atual temporada: "Max é hiperagressivo e Lewis parou de recuar, então vai ser interessante como eles lidam com isso."

"Ambos levam os carros ao limite absoluto, então inevitavelmente haverá contato. Já teve em Ímola. Acho que Hamilton não relutará mais e Verstappen nunca fará isso, será emocionante", completou.

