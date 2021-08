Lewis Hamilton conquistou o terceiro lugar e pódio no GP da Bélgica de Fórmula 1, mas isso não deixou o britânico feliz, não pelo resultado, mas pela maneira que a corrida foi conduzida. O heptacampeão se disse "decepcionado pelos fãs", que queriam ver uma disputa emocionante, e que o dinheiro falou mais alto.

Após muitos adiamentos do início da prova e uma bandeira vermelha, o safety car liderou os carros no circuito por algumas voltas, até ser interrompida novamente e todos voltarem aos boxes. Em seguida, a direção declarou encerrada a etapa e os pilotos no top 10 receberam metade da pontuação original. No caso do piloto da Mercedes, em vez dos 15 tradicionais, foram 7.5.

"Estou muito decepcionado pelos fãs", disse Hamilton. "Obviamente, não podemos controlar o tempo e adoro correr na chuva, mas hoje foi outra situação. Você realmente não conseguia ver o carro à frente. Houve aquaplanagem e estava um desastre na pista, mas os fãs ficaram na chuva, eles ainda tinham energia e criaram a atmosfera.

"No entanto, foram privados de uma corrida hoje, infelizmente. Acho que eles merecem seu dinheiro de volta", acrescentou.

O heptacampeão aproveitou para criticar a direção de prova, por motivos semelhantes às reclamações de Sebastian Vettel durante a corrida: "O dinheiro fala. Duas voltas na corrida, é tudo cenário de grana. Assim, todos recebem o seu. Acho que os fãs deveriam ser reembolsados, porque eles não puderam ver o que pagaram.

"É uma pena que não possamos fazer a corrida amanhã. E eu amo esse circuito também. Estou tão triste por não podermos ter competido, hoje não foi uma prova. O esporte fez uma péssima escolha", concluiu.

