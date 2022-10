Carregar reprodutor de áudio

George Russell admite que um momento assustador com sua "diva" Mercedes W13, no TL1, minou sua confiança durante a maior parte do fim semana dos GP dos EUA de Fórmula 1.

Russell diz que só voltou à velocidade na classificação, onde conquistou o sexto lugar, logo atrás do companheiro de equipe Lewis Hamilton. Ambos os pilotos ganharão duas colocações acima para a corrida de domingo graças às penalidades de Charles Leclerc e Sergio Pérez e, assim, largarão em terceiro e quarto.

A Mercedes trouxe uma nova asa dianteira para Austin, mas os carros prateados ainda estavam a 0.6s do homem da pole Carlos Sainz. No entanto, Russell estava satisfeito com sua posição inicial final.

"Acho que sim", disse ele quando perguntado pelo Motorsport.com se ele ficaria em quarto lugar. "Especialmente depois do início deste fim de semana para mim pessoalmente, estive fora do ritmo.

“O início do TL1 foi bom, mas depois tive um grande momento lateral e quase caí nos treinos. E isso meio que minou muito da minha confiança em todas as sessões posteriores. “Mas, felizmente, na primeira volta no Q1, meio que voltamos ao normal. Seis décimos da pole não é algo para se comemorar.

“Mas se você considerar a temporada como uma média e observar a duração desta volta, provavelmente é melhor do que a maioria das nossas sessões de qualificação.”

George Russell, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Russell admitiu que não é incomum sua confiança cair em 2022.

“Este ano, não, não é raro, para ser honesto, especialmente com o porte, com a rigidez desses carros. É um pouco diva na melhor das hipóteses.

“Então você meio que sempre quer ter um fim de semana limpo, você nunca quer colocar o carro na parede ou algo assim. E se você tiver um grande momento que meio que tira essa confiança, demora um pouco para voltar.

“Mas acho que uma vez que o capacete está na qualificação, você sempre tem uma mentalidade um pouco diferente. E sim, felizmente, o carro voltou ao normal na classificação.”

Hamilton também destacou o delta do tempo de volta entre a Mercedes e a pole position, observando que ele lutou com o oversteer na qualificação.

"O fato é que estamos a mais de seis décimos", disse o heptacampeão. "Dado que todos trabalharam muito para trazer uma atualização neste fim de semana e a diferença é a mesma, isso é difícil para todos nós.

"Durante todo o fim de semana eu tinha me sentido muito bem. Eu estava me sentindo ótimo no carro, na sexta-feira em P1, e depois até mesmo em P2 com o teste de pneus, e depois nesta [sábado] manhã. E então entramos na qualificação e a coisa foi em massa para o oversteer.

"E assim eu estava apenas batalhando, apanhando a retaguarda muitas vezes. Fomos para trás mecanicamente, apenas um passo. É minúsculo. Mas parecia fazer uma enorme diferença, talvez com a queda de temperatura".

ABSURDO MAIOR AINDA? Albon REVELA que Vettel alertou FIA sobre trator na pista pré-GP do Japão de F1 Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast Motorsport.com #200 - F1 virá 'vidraça': é preciso um 'choque de realidade'? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music