F1: Ocon troca de motor e larga do pitlane no GP dos EUA

Esteban Ocon começará o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 direto do pitlane depois de trocar o motor, enquanto Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, cumprirá uma penalidade por conta da caixa de câmbio.

Ocon lutou na classificação e acabou apenas na 18ª colocação no Circuito das Américas nesse sábado em Austin, terminando a frente apenas de Mick Schumacher e Nicholas Latifi, no Q1. Antes da corrida de domingo, a Alpine optou por equipar a unidade de potência de Ocon com um motor novo, armazenamento de energia e eletrônica de controle, provocando uma penalidade no grid que o teria enviado para o final do pelotão.

Mas como isso foi feito sem a aprovação da FIA, o francês começará a corrida do pitlane, conforme confirmado pelo órgão regulador da F1 em um boletim pré-corrida na tarde deste domingo. A mudança deve evitar que Ocon precise de novos elementos de unidade de potência para terminar a temporada, mas aumentará o desafio de escalar o grid para marcar pontos.

Esteban é acompanhado em uma penalidade de domingo pelo piloto da AlphaTauri, Tsunoda, que terá uma nova caixa de câmbio para a corrida, provocando uma punição de cinco posições no grid.

Tsunoda se junta a Charles Leclerc, Sergio Pérez, Fernando Alonso e Zhou Guanyu na queda do grid, atrapalhando o resultado da classificação. Yuki vai começar a corrida em 19º, tendo se qualificado em 15º no sábado.

Com as penalidades aplicadas, Sergio Pérez largará em nono, enquanto Leclerc e Alonso se alinharão em 12º e 13º, respectivamente. A penalidade de Tsunoda significa que Zhou sobe para 17º com sua penalidade aplicada.

