Max Verstappen chega ao GP de Las Vegas com boas chances de conquistar o quarto título com antecedência, tudo que ele precisa é ganhar mais pontos que Lando Norris. Isso se dá, principalmente, pela corrida magistral que o atual líder da Fórmula 1 teve no chuvoso GP de São Paulo.

O holandês precisa somar três pontos a mais que Norris para ser coroado o campeão da temporada, o que pode render uma boa disputa em pista. No entanto, Helmut Marko não está muito animado com a etapa e disparou algumas críticas ao circuito de rua.

O austríaco foi sincero ao dizer que não fica muito animado com a corrida em Las Vegas e criticou a organização, dizendo que o público não gosta muito da etapa.

"Tivemos sorte que a corrida do ano passado foi boa, porque o evento não atendeu às altas expectativas. Além disso, os residentes locais também não ficaram satisfeitos com a competição".

O consultor da Red Bull explicou que a área ao redor do circuito é toda fechada, por questões de segurança, mas acabam afetando muito a organização da cidade, uma vez que o traçado e é feito na rua. Porém, apesar de não ser o maior fã da corrida, há algo que pode o fazer "aturar" esse momento.

"Como a área da pista está cercada, todo mundo tem que fazer um grande desvio e, devido às más conexões, temos que chegar aqui um dia antes. Claro, ficarei feliz em aturar Las Vegas se vencermos o campeonato em troca".

"Na verdade, nossa situação não parece tão ruim: o carro era rápido mesmo em pista seca no Brasil, embora Max parecesse ser capaz de mudar uma marcha mais alta na chuva".

"Se voltarmos a ser campeões, será principalmente graças a ele. Com suas habilidades excepcionais, ele foi capaz de ajudar quando o carro não estava indo bem".

DETALHES do FICO da F1 na Band, chance de MAX TETRA, reação de NORRIS, Bortoleto e + | Fred Sabino

Bastidores do 'fico' da F1 na Band e chances de Verstappen tetra em Vegas

Your browser does not support the audio element.

