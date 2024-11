Durante sua temporada de estreia pela McLaren na Fórmula 1, Oscar Piastri teve alguns problemas em mostrar ritmo de corrida, muitas vezes não conseguindo acompanhar o ritmo do companheiro Lando Norris.

Apesar do piloto britânico ainda liderar na maior parte do tempo, Piastri se tornou um competidor à altura. O australiano foi particularmente mais forte em algumas corridas, incluindo duas vitórias em sua segunda temporada na categoria.

Porém, o que se tornou um ponto fraco para Piastri foi o seu ritmo de classificação, que caiu bastante. Nas últimas corridas, o australiano segue conseguindo posições incomuns e bem abaixo do esperado.

No entanto, o australiano rejeita qualquer alegação de que estaria fazendo isso se propósito para, de qualquer maneira, melhorar seu desempenho durante a corrida.

"Houve uma melhora muito boa no ritmo de corrida em comparação com o ano passado, o que é muito agradável. Mas isso não significou que tivemos que comprometer o desempenho na classificação".

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Tivemos apenas algumas sessões difíceis, mas se você olhar para o início do ano, eu estava muito forte na classificação por um tempo".

Piastri disse que está priorizando melhorias na classificação para as últimas três corridas, o que ele espera que leve a melhores resultados nas etapas.

"Esse é definitivamente o meu foco agora. Começar a corrida um pouco mais alto tornará meus fins de semana muito mais fáceis".

"Preciso ser bom na classificação e bom na corrida".

