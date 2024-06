A Fórmula 1 realizou neste sábado o treino classificatório do GP do Canadá. George Russell foi o grande nome, ao cravar 1min12s000. Max Verstappen fez o mesmíssimo tempo, mas como foi depois do inglês, ele terá que se conformar com a P2

Lando Norris e Oscar Piastri formarão a segunda fila, seguido por Daniel Ricciardo e Fernando Alonso. Lewis Hamilton, que vinha bem, será apenas o sétimo.

A sessão foi marcada pela decepção da Ferrari, que terá Charles Leclerc em 11º e Carlos Sainz em 12º.

O Treino

Q1

Com a expectativa de chuva, os pilotos não perderam tempo para entrar na pista e buscar suas melhores marcas. Hamilton, Verstappen e Norris chegaram a liderar, mas nos minutos finais, o holandês prevaleceu, com 1min12s360, seguido por Tsunoda, Hamilton, Albon e Piastri.

Os eliminados foram: Pérez, Bottas, Ocon, Hulkenberg e Zhou.

Q2

A chuva, de maneira fraca, começou a cair logo no início do Q2, com os pilotos na pressa de realizar elo menos uma volta rápida com slicks. Mas, a precipitação demorou e uma boa sequência de voltas foram conquistadas.

Russell cravou o melhor tempo do fim de semana, com 1min12s323, que o garantiu para o Q3. Hamilton respondeu nos segundos finais, mas Russell rebateu com 1min11s742.

A decepção ficou por conta das Ferraris. Leclerc ficou fora do Q3, ao terminar na 11ª posição, seguido por Sainz, em 12º. Com eles, foram eliminados Sargeant, Magnussen e Gasly.

Q3

Verstappen começou bem, com 1min12s358, seguido por Piastri e a dupla da Aston Martin. Mas as Mercedes logo apareceram, com Russell fazendo 1min12s000 e Hamilton a 0s280 de seu companheiro.

Após breve parada nos boxes, Piastri voltou com tudo e chegou ao segundo posto, a 0s103 de Russell. Piastri também veio bem e ficou a 0s021 do líder.

Mas Verstappen conseguiu o mesmo tempo que Russell, mas o inglês prevaleceu por ter feito antes.

O GP do Canadá acontece neste domingo, às 15h, horário de Brasília.

Resultado

