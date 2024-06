A Fórmula 1 realizou nesta tarde de sábado o treino livre 3, que antecede o classificatório para o GP do Canadá, nona etapa da temporada de 2024.

Palco de sua primeira vitória na F1, Lewis Hamilton foi o mais rápido, com 1min12s549. Logo atrás do inglês, um velho conhecido, Max Verstappen, que ainda 'briga' com o RB20, mas conseguiu chegar ao segundo posto já nos minutos finais.

George Russell, Oscar Piastri e Lance Stroll completaram o top 5. A primeira Ferrari a aparecer foi a de Charles Leclerc, apenas na 10ª posição.

A sessão foi marcada pelo acidente de Zhou Guanyu, o segundo do fim de semana, logo no início. O treino teve que ser paralisado com bandeira vermelha, enquanto a Sauber do piloto chinês era retirada.

Quem também se acidentou foi Alex Albon, que se chocou contra o ‘muro dos campeões’ quando restavam 10 minutos para o fim.

Fernando Alonso chegou a liderar boa parte da sessão, conseguindo sua melhor marca com pneus duros, enquanto os principais rivais testavam os médios. Naturalmente, a marca do espanhol caiu quando começaram a utilizar os compostos macios.

O treino de classificação para o GP do Canadá acontece ainda neste sábado, às 17h, horário de Brasília.

Resultado

