Colocando fim nos rumores de uma possível promoção à Red Bull ou uma ida à Audi, RB e Yuki Tsunoda anunciaram a renovação de contrato para a temporada 2025 da Fórmula 1.

Até então na temporada, Tsunoda tem causado uma boa impressão. Embora o VCARB01 da RB certamente não seja o melhor carro da categoria, o piloto de 24 anos pontuou em cinco das oito corridas disputadas nesta temporada. Atualmente, é o 10º colocado com 19 pontos conquistados.

"Estou muito feliz por continuar no RB e é uma sensação boa ter meu futuro decidido tão cedo neste ano. Por isso, quero agradecer a todos na Red Bull e na Honda que desempenharam um papel tão importante na minha carreira e continuarão a fazê-lo", disse o japonês.

“É ótimo saber que todos apreciam todo o trabalho árduo que fiz e que a equipe acredita que posso ajudá-la a subir no grid. Já fizemos progressos claros nesta temporada e isso realmente me motiva a dar sempre o meu melhor.”

Yuki fez sua estreia na F1 em 2021 como um 'protegido' da Red Bull e da Honda pilotando pela então AlphaTauri. De lá ate para cá, Tsunoda já teve Pierre Gasly, Nyck de Vries e Daniel Ricciardo como companheiros de equipe - se sobressaindo em relação aos dois últimos, principalmente.

Ainda não está claro quem ocupará o assento ao lado do japonês na RB em 2025. Laurent Mekies - chefe de equipe, já declarou repetidas vezes que está contente com seu atual 'line-up' o que indica que Ricciardo é um dos principais nomes cotados.

No entanto, o mesmo parece acontecer com Liam Lawson, que atualmente é piloto reserva da Red Bull e da RB. O neozelandês causou uma excelente impressão nas cinco corridas que atuou como substituto do australiano, lesionado.

