Carregar reprodutor de áudio

Para George Russell, a Mercedes tinha que tentar algo ao jogar suas cartas nos pneus intermediários antes de todos os outros durante o GP de Singapura de Fórmula 1 nesse domingo.

Russell começou a corrida largando do pit lane depois de colocar uma nova unidade de potência e, durante sua tentativa de recuperar terreno, pegou uma 'rota de fuga' após o contato com a Alfa Romeo de Valtteri Bottas e recuou.

Dado que ele estava na parte de trás do pelotão, Russell concordou com a sugestão da equipe de tentar pneus slicks, mas ficou evidente imediatamente que era muito cedo, pois ele quase saiu na primeira curva. O britânico estava bem fora do ritmo em relação a todos os outros carros, mas tendo feito a escolha, ele ficou com ela e começou a ver uma melhora – o que acabou levando outras equipes a fazerem a troca.

O piloto da Mercedes, no entanto, perdeu mais terreno no final da corrida, quando uma colisão com a Haas de Mick Schumacher causou um furo no pneu e levou a uma parada extra. Russell acabou por terminar em 14º, tendo feito a volta mais rápida com os seus novos compostos.

“Bem, eu estava pedindo ao pit um novo conjunto de intermediários”, disse Russell quando perguntado pelo Motorsport.com sobre sua mudança inicial para slicks. “E nessa situação, eu confio no time, o time confia em mim, eles acharam que era hora de usar slicks e tentar algo.

“Eu estava em uma posição em que pensei: "dane-se, precisamos fazer alguma coisa." A F1 é muito frustrante quando é assim. Mas de tantas corridas que tivemos este ano – dezessete? Quinze deles foram muito bons. Então, não podemos acertar todas as vezes.

"Houve um pouco de confusão em todos os sentidos, para ser honesto. Em uma corrida como essa, quando você está em terra de ninguém, as tensões são altas e você só precisa tentar algo.

Russell disse que, à medida que a corrida se desenrolava, as coisas voltaram para ele: “Obviamente, naquele momento, foi uma decisão totalmente errada. Mas pagou dividendos mais tarde.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Porque quando tínhamos o safety car e a relargada, ultrapassei três carros em uma volta e estava no P11 antes do incidente com Mick. Então, vai para os dois lados. Tínhamos que tentar algo. Mas acho que mostramos que estamos progredindo muito. E isso me dá otimismo para o resto do ano.”

Apesar de ser sua pior corrida da temporada, Russell estava convencido de que havia pontos positivos a serem extraídos do fim de semana, afirmando que a Mercedes estava em seu "ritmo normal" após rodadas difíceis em Spa e Monza.

“Bem, acho que, em primeiro lugar, restaurou a confiança de que consertamos o carro hoje”, disse ele. “E nosso ritmo normal voltou.

“Definitivamente tivemos um carro neste fim de semana que foi capaz de vencer. Então isso é uma coisa ticada, digamos. Apenas um pouco de vergonha em como este fim de semana se desenrolou, mas é assim que a F1 acontece às vezes. Tivemos uma ótima forma e como equipe, sinto que fomos impecáveis ​​durante toda a temporada. Mas obviamente neste fim de semana as coisas foram contra nós.”

Russell sugeriu que a dificuldade em ultrapassar em Singapura contribuiu para seus incidentes. “Você tem que ser audacioso nessas condições e sem DRS, e em um circuito como este, esses carros de F1 são quase impossíveis de ultrapassar.

“Sinto que a F1 tem algo a aprender sobre esse tipo de circuito que as únicas oportunidades de ultrapassagem são aqui, e em Barcelona, ​​as curvas são muito rápidas. Você está freando logo após a prancha de 100 metros naquela esquerda de 90 graus. Há espaço suficiente para fazer uma curva mais apertada para obter melhores corridas, melhores ultrapassagens.

TÍTULO NO TAPETÃO? Entenda o que acontece para quem não respeita TETO DE GASTOS DA F1 Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music