Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana do GP de Singapura foi marcado pelas especulações de que duas equipes da Fórmula 1 teriam estourado o teto orçamentário de 145 milhões de dólares do ano passado, podendo sofrer sanções da FIA. Apontada como uma das envolvidas na polêmica, a Red Bull diz manter "confiança total" de que cumpriu o teto, antes do anúncio oficial da FIA na quarta (05).

Neste dia, a Federação irá anunciar o resultado da apuração dos relatórios financeiros das equipes, emitindo os certificados de compliance para aquelas que não extrapolaram o limite estipulado. Caso seja confirmado que há alguma equipe acima do teto, ela será sujeita a uma audiência e penalizações.

O foco das alegações sobre a violação do teto gira em torno de Aston Martin e Red Bull, mas ambas defendem que não fizeram nada de errado. O caso da equipe austríaca pode ser ainda pior, com rumores de que havia extrapolado o limite em cerca de 10 milhões de dólares o que, segundo o regulamento, acarretaria em punições severas, por estourar o teto em mais de 5% (veja no fim da nota vídeo sobre as punições para quem não cumpre o teto orçamentário).

Mas apesar do que rivais como Mercedes e Ferrari dizem, a Red Bull mantém o posicionamento de que sua submissão original do relatório financeiro, feita em março, estava abaixo do valor do teto. Questionado pelo Motorsport.com se está nervoso com o resultado a vir na quarta, Christian Horner disse: "Não, eu tenho confiança total em nossa submissão".

"Houve um processo. Entregamos em março, após ser confirmado por nossos auditores. E acreditamos que estamos dentro do teto, com conforto. A FIA está seguindo o processo. Esperamos ouvir nesta semana o resultado do processo de todos nós".

Enquanto a Red Bull não sabe o que a FIA anunciará na quarta, ele admite que há uma grande responsabilidade sobre a Federação para garantir a robustez de suas investigações e respostas.

"É um conjunto novo de regras que são muito complicadas, e que se aplicam a companhias de estruturas diferentes, formulações diferentes e, claro, regras. Há sempre interpretações diferentes das normas. Então, no primeiro ano, será interessante ver como é isso na prática".

"Vimos retificações, mesmo após as submissões serem feitas, que se aplicam ao ano passado. Então sempre será um processo evolutivo. É um tópico enorme para a FIA abraçar, particularmente quando se olha para a escala das equipes no pitlane, com muitas pertencendo a conglomerados e organizações ainda maiores".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Questionado se essas retificações recentes sobre elementos que estão ou não inclusos no teto orçamentário e o impacto que isso tinha no relatório da equipe, Horner disse: "Fica significativamente mais baixo. Com as retificações, devemos ficar bem abaixo".

Quais punições Red Bull e Aston Martin podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music