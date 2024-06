Como diria um dos envolvidos na corrida mais movimentada da temporada 2024: CAOS. O GP da Áustria de Fórmula 1 foi uma completa loucura nas 20 voltas finais. Lando Norris e Max Verstappen protagonizaram uma briga intensa pela vitória que resultou em punição para o tricampeão mundial e um abandono do britânico. A vitória? Ficou com George Russell.

O pódio foi completado por Oscar Piastri e Carlos Sainz.

A corrida

A largada foi um certo caos para os pilotos atrás de Verstappen. Piastri teve muita dificuldade de manter a posição, dando um 'passeio' na brita. Leclerc precisou ir aos boxes para trocar a asa dianteira devido a um toque no 'bololo' com Piastri no início da prova e caiu para a 19ª posição.

Na terceira volta, Hamilton atacou Russell na curva 1, mas George recuperou a posição alguns metros à frente. Pouco depois, Sainz também conseguiu fazer a manobra em cima do heptacampeão. No troco, Carlos deu o lado de fora, mas o piloto da Mercedes não conseguiu retomar.

Enquanto isso, logo atrás, Piastri deu o bote em Pérez e ultrapassou mexicano fora da zona de DRS. As paradas nos boxes começaram de forma precoce, ainda na 12ª volta. Na volta 17, a Ferrari chamou Charles para o pit novamente - o monegasco trocou os pneus duros que tinha colocado para outra gama de médios.

O líder, com 5s5 de vantagem para Norris, fez sua troca na volta 24 - que colocou pneus usados no tricampeão. A McLaren respondeu no mesmo instante e trouxe Norris para a parada. Hamilton, nesta altura da prova, foi punido com 5s por ter cruzado a linha da entrada de box.

Quando o 'caos' das paradas acabaram, a ordem dos dez primeiros era Verstappen, Norris, Russell, Sainz, Hamilton, Piastri, Hulkenberg, Pérez, Magnussen e Ricciardo. A volta 33 foi marcada pelo quase toque entre os companheiros de equipe Ocon e Gasly.

Em 18º, Leclerc fez outra parada e calçou outro jogo de pneus médios. Ocon deu o bote em Alonso, o espanhol sofreu também uma ultrapassagem de Gasly, que posteriormente, foi parar a área de escapa ao tentar superar Esteban.

Na volta 41 a briga entre os companheiros da Alpine seguiu 'on fire'. A nova janela de paradas foi formada restando 23 para o fim da prova. Lá na frente, Verstappen e Norris sofriam bastante com os compostos já detonados. A parada do holandês foi muito ruim, demorando 6s5.

Logo depois, o holandês fritou os pneus recém colocados e quase passou direto na curva 4. Por conta dos erros sequenciais, Norris colou no piloto da Red Bull e uma caça pelo líder foi iniciada por parte do britânico da McLaren.

Lando tentou dar o bote final na curva 1, mas o pneu dianteiro direito travou e ele acabou saindo da pista, por conta disso, mesmo com a ultrapassagem o número #4 precisou devolver a posição. Na volta 63, quem deixou o traçado foi Verstappen e, pelo rádio, o britânico cobrou a devolução por parte de Max.

Por fim, Norris acabou tocando Verstappen na curva 1, prejudicando os dois. Max ficou com o pneu totalmente danificado, enquanto o piloto da McLaren teve o carro bastante destruído. A liderança, por 'osmose' acabou caindo no colo de Russell.

Piastri, que herdou a terceira colocação, avançou em Sainz e assumiu o P2. Posteriormente, Norris abandonou e logo depois, o safety car virtual foi acionado pelos pedaços de carro do britânico na pista. Quando o virtual SC saiu, Russell tinha uma vantagem de 3s1 sob Piastri. No fim, Verstappen voltou na quinta posição, e o pódio ficou com Piastri e Sainz.

VERSTAPPEN E NORRIS BATEM, RUSSELL VENCE GP! Christian Fittipaldi e Vitor Genz debatem F1 na Áustria

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #288 – A McLaren realmente chegou? Briatore arrumará Alpine com motores Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!