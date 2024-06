O GP da Áustria de Fórmula 1 deste domingo pegou fogo, e uma disputa entre Lando Norris e Max Verstappen certamente vai dar no que falar nas redes sociais pelos próximos dias.

O holandês da Red Bull vinha na liderança da corrida, mas com um rendimento abaixo da média pelo fato de ter colocado um pneu gasto na última parada. Isso permitiu a aproximação de Norris, iniciando uma briga aberta pela vitória.

Os dois se encontraram na pista diversas vezes, com várias escapadas e trocas de posições entre eles. Mas, no começo da volta 65, Verstappen foi se defender do ataque de Norris e, sem deixar espaço para o britânico, eles acabaram se tocando.

Veja abaixo o momento do incidente:

Verstappen foi considerado culpado pelos comissários, sendo punido com 10s, enquanto Norris acabou abandonando com danos em seu carro. George Russell acabou herdando a vitória, com Oscar Piastri e Carlos Sainz no pódio, enquanto o holandês terminou em sexto.

VERSTAPPEN E NORRIS BATEM, RUSSELL VENCE GP! Christian Fittipaldi e Vitor Genz debatem F1 na Áustria

