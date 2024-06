Lando Norris e Max Verstappen protagonizaram a principal batalha até então da temporada 2024 da Fórmula 1 - o que culminou em punição para o tricampeão mundial, além da perda da vitória.

Após um erro no pit stop de Verstappen, que levou cerca de 6s5, o holandês perdeu toda a vantagem conquistada ao longo da corrida para o segundo colocado, o piloto da McLaren. Restando 20 voltas para o fim, a intensa briga começou entre eles.

Depois de diversas tentativas de ultrapassar o representante da Red Bull na Curva 1, e o acusar de movimentar durante a freada, Norris colocou mais uma vez o carro lado a lado com o de Verstappen - que não deu espaço para que o rival passasse e, consequentemente, acabou causando uma colisão entre eles.

O tricampeão teve o pneu traseiro direito furado, enquanto Lando precisou abandonar a corrida com o carro bastante danificado. Por ter 'fechado' a porta de maneira antidesportiva, Max foi punido com 10s. Ao ser informado no rádio da penalização, o holandês ironizou e tentou 'justificar'.

Transcrição

- Max, avisando, você recebeu uma punição de 10s pelo incidente com Lando. Ela será acrescentada após a corrida.

-Claro, certo. Isso é ridículo. Você não pode ficar jogando para a esquerda e a direita. O que eles queriam que eu fizesse?

-É, ele não se comportou corretamente ali Max. Foi um grande azar, especialmente por ser aqui. Mas você fez o seu melhor

