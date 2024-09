A Fórmula 1 abriu o sábado em Baku com o terceiro treino livre para o GP do Azerbaijão. E em uma sessão marcada pela ameaça da chuva e novas intervenções da bandeira vermelha, George Russell foi o mais rápido, logo à frente de Charles Leclerc.

Completaram o top 10: Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Alex Albon, Franco Colapinto e Lewis Hamilton.

Antes do início da sessão, foi registrada uma leve chuva em Baku e, com isso, alguns pilotos afirmaram em suas primeiras saídas que a pista estava um pouco úmida, mas nada que os levassem a adotar os pneus intermediários.

Os quinze minutos iniciais foram marcados apenas por voltas de instalação, sem tempos marcados e, quando os pilotos começariam de fato a andar, a direção de prova precisou acionar a bandeira vermelha. Ocon voltou a ter problemas com o motor, ficando com o carro parado no meio da pista.

A sessão foi retomada com 35 minutos ainda no relógio e, desta vez, a fila na saída do pitlane se formou antes mesmo da liberação da pista, com os pilotos já apostando nos compostos macios.

Mas, com 27 minutos ainda no relógio, mais uma bandeira vermelha. Bearman errou a tangência da primeira curva e acabou batendo com o lado dianteiro direito na barreira de pneus, quebrando a suspensão. A pista foi liberada novamente a 21 minutos do fim.

Neste momento, Albon liderava com 01min44s371, 0s663 à frente de Piastri. Hulkenberg era o terceiro, a 0s676. Colapinto vinha em quarto, a 0s815, enquanto Verstappen era o quinto a 0s838. Sainz, Pérez, Leclerc, Alonso e Bottas fechavam o top 10.

Com 01min43s389, Pérez foi o primeiro a superar o melhor tempo da sexta-feira, em uma sequência de voltas rápidas dos pilotos, com esta marca caindo com o passar dos minutos.

No final, George Russell surpreendeu com o melhor tempo em uma de suas últimas tentativas: 01min42s514. Charles Leclerc foi o segundo a apenas 0s013. Completaram o top 10: Lando Norris, Oscar Piastri, Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Alex Albon, Franco Colapinto e Lewis Hamilton.

A Fórmula 1 volta à pista de Baku mais uma vez neste sábado. Às 09h acontece a classificação, que definirá o grid de largada para o GP do Azerbaijão, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro. E anote aí! Assim que o quali acabar, tem Q4 AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube, projetando a prova deste domingo. Não perca!

