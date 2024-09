Sergio Pérez diz que seu carro da Red Bull parece "mais unido" depois de ficar em segundo lugar nos treinos do GP do Azerbaijão da Fórmula 1. O piloto mexicano foi superado na segunda sessão de treinos de sexta-feira por apenas 0,006s por Charles Leclerc, da Ferrari, que também esteve em bom ritmo da manhã.

O mexicano tem sido criticado este ano por ter tido muito mais dificuldades com os problemas de equilíbrio do RB20 do que o companheiro de equipe Max Verstappen, vendo a diferença entre os dois companheiros de equipe aumentar para mais de meio segundo por volta em vários circuitos.

Um sintoma de sua situação difícil foi o fato de Pérez ter se perguntado, depois de muitas sessões de treinos de sexta-feira, como melhorar o carro da noite pro dia . Mas no Azerbaijão, o piloto da Red Bull parecia muito mais feliz com o equilíbrio do carro logo que saiu da caixa. "Foi definitivamente um dia bom e sólido", disse.

"Acho que há alguns bons princípios básicos. Fizemos um bom progresso do TL1 para o TL2, então só precisamos nos certificar de que conseguiremos progredir a partir daqui. E acho que podemos, com certeza, estar no páreo para amanhã".

Quando perguntado se estava se sentindo mais confiante com o carro depois de algumas das mudanças feitas nas últimas semanas, ele disse: "Sim, acho que estamos indo na direção certa. Estamos descobrindo que podemos deixar o carro um pouco mais arrumado".

"Ainda há um longo caminho a percorrer, eu acho. Mas o que vimos até agora é promissor".

Verstappen, que liderou o TL1 e foi o sexto no TL2 com o que parecia ser uma configuração de motor muito conservadora, considerando suas velocidades máximas mais baixas, também estava muito mais satisfeito com o comportamento de seu carro do que nas últimas semanas.

"Acho que, no geral, foi um bom dia. Aprendemos um pouco. Agora é só arrumar as coisas que tentamos", acrescentou o holandês."Mas acho que até agora, sim, fomos mais competitivos neste fim de semana, o que é positivo". "Muito trabalho [foi feito] em segundo plano, o que também não vai parar".

"O TL2 foi um pouco mais difícil para mim. Então, como eu disse, só precisamos nos equilibrar um pouco mais, e então estou bastante confiante de que poderemos ser competitivos."

Quando o sol se pôs sobre Baku no final do TL2, Verstappen falou no rádio da equipe Red Bull sobre seus problemas de visibilidade.

Explicando o problema, o tricampeão disse: "Eu tinha dois adesivos de viseira diferentes em termos de tamanho e, basicamente, um era muito pequeno e o outro muito grande, porque o sol se põe e, entre os prédios, você tem alguns momentos de brilho ofuscante".

"E eu tive muita dificuldade com isso, com a visibilidade, então também há algumas coisas a serem ajustadas".

