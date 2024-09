F1: Russell tem problemas com motor Mercedes nos treinos de Baku

A dupla da Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, tiveram experiências contrastantes durante as sessões de treinos livres de sexta-feira para o GP do Azerbaijão da Fórmula 1. Russell precisou trocar de motor após problemas iniciais, que foram agravados por outras questões no final do dia.

Após o TL1, a equipe das 'flechas de prata' detectou uma anomalia na análise de óleo que estava realizando no motor de Russell. Decidiu, então, trocar um motor diferente do seu para o TL2, o que atrasou o início da sessão para o piloto britânico.

A equipe está confiante de que o motor removido pode ser usado novamente e será totalmente analisado, mas o entendimento é que a mudança foi feita por motivos de precaução, e não por algo que estivesse obviamente quebrado. Russell ficou olhando para a garagem em busca de esperança antes do treino classificatório, já que ele entra no fim de semana com o pé atrás.

Quando perguntado se o motivo do problema já havia sido encontrado, Russell disse: "Por enquanto, não. Não temos muita certeza, só sabíamos que tínhamos de trocar o motor".

"Então, tivemos um problema após o TL1, que obviamente atrasou a sessão, e também tivemos um problema no final da sessão".

"Não foi nossa melhor sexta-feira, com certeza, mas Lewis está parecendo rápido, então sabemos que o carro é capaz de fazer algo forte, mas mais uma vez a Ferrari parece muito, muito forte aqui - eles sempre parecem ser rápidos em Baku".

"O problema foi o motor no TL1 e, no final, na verdade, foi uma falha no sensor, então fizemos o pit stop porque achamos que tínhamos um vazamento de água, mas não tínhamos".

Mesmo quando conseguiu completar alguma corrida, Russell não ficou satisfeito com seu desempenho e precisará se esforçar para melhorar.

"Eu estava me sentindo bem, mas não estava me sentindo muito bem lá fora", acrescentou.

"Eu estava lutando, estava definitivamente fora do ritmo em comparação com Lewis. Eu estava realmente lutando com a confiança no carro e colocando meus pneus na janela certa, então preciso tentar melhorar um pouco meu jogo para amanhã e tentar diminuir a diferença".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Hamilton, no entanto, estava se sentindo positivo após seu próprio desempenho, pois terminou o TL2 em terceiro, a apenas 0,066 segundos do ritmo de Charles Leclerc na liderança do pelotão.

Isso deixou o heptacampeão cautelosamente otimista em relação a um bom fim de semana na capital do Azerbaijão.

"Foi um dia muito bom. Gostei do dia de hoje, comecei a correr desde o início e dei passos incrementais com a configuração - e, pela primeira vez, senti que não tínhamos passos que precisavam ser retomados, mas que estavam sendo construídos de forma consistente", disse.

"Não sei como está minha corrida longa em comparação com a dos outros, mas não tivemos uma grande quantidade de voltas. Sim, acho que a Red Bull parece bem rápida, assim como a Ferrari, mas estamos lá ou por volta disso".

"Nesse dia, você não sabe com que combustível todos estão usando e, muitas vezes, quando chegamos ao P3 ou, principalmente, quando chegamos à classificação, todos dão um passo à frente e, até agora, não demos, nem sempre.

"Acho que vamos ser cautelosos e tentar fazer o melhor que pudermos com o que temos. Espero que estejamos mais perto da frente do que parece, mas vamos descobrir amanhã", conclui.

