Com duas vagas ainda em jogo no grid da temporada 2025 da Fórmula 1, a da Sauber vem atraindo a maior atenção do paddock. E enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto surge como o favorito, o chefe da equipe suíça, Alessandro Alunni Bravi, afirma que Valtteri Bottas segue na disputa, com a decisão esperada para as próximas semanas.

Com Nico Hulkenberg há muito tempo confirmado como piloto da Sauber em sua última temporada antes da transição para a Audi, seu companheiro de equipe para 2025 tem sido alvo de muitas especulações ao longo dos meses.

Bottas entrou para a equipe, então chamada de Alfa Romeo, em 2022, tendo vencido anteriormente 10 GPs pela Mercedes. Mas Bortoleto, atualmente vice-líder da F2, surge como o principal candidato, com a Sauber considerando colocar um jovem talento ao lado do experiente Hulkenberg.

O novo diretor técnico e de operações da Audi, Mattia Binotto, tomará a decisão final, mas Bravi insistiu, antes do GP do Azerbaijão, que Bottas ainda está na disputa.

"Acho que essa é a avaliação atual que Mattia está fazendo. Ele começou há apenas duas semanas, então já dissemos em Monza que ele está cuidando de todos os dossiês e os pilotos são, obviamente, um dos mais importantes", respondeu Bravi quando perguntado sobre a busca.

"Estamos avaliando todas as opções para ver qual é o melhor equilíbrio entre uma experiência de curto prazo e um talento de médio e longo prazo, talvez jovem. Há candidatos em potencial em ambos os lados. Valtteri é um piloto forte para a nossa equipe. Nós o conhecemos muito bem".

"Ele já está na equipe há três anos e é claro que está no topo da nossa lista. Mas há outras oportunidades. Estamos analisando todos os prós e contras, e Mattia tomará uma decisão com base não apenas em 2025, mas também na estratégia de médio e longo prazo para o projeto Audi".

Valtteri Bottas, Equipe de F1 da Stake KICK Sauber C44 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Falando antes de Bravi ser questionado sobre a situação, Bottas disse que estava se sentindo animado sobre suas chances de manter o assento para o próximo ano, apesar de criticar o ritmo da Sauber nesta temporada - sendo a única equipe que ainda não marcou um ponto.

"Ainda estamos conversando. Estamos progredindo. E ainda me mantenho positivo, mas... não devo dizer muito", disse ele. "Então é assim que estamos. Mas sim, obviamente há muitas coisas para discutir. Ambas as partes precisam estar felizes, mas acho que estamos na direção certa".

"Este esporte é injusto. Já vi isso muitas vezes, já estive em uma situação difícil graças ao desempenho do carro. Mas, graças a Deus, Mattia sabe o que pode conseguir de mim, então isso é bom para mim. Espero estar aqui no ano que vem, e o carro estará um pouco melhor e eu poderei mostrar um pouco mais".

Bottas pode não ter que esperar muito para saber se sua carreira na F1 continuará em 2025, já que Bravi disse que a decisão poderia vir em "questão das próximas semanas". Ele acrescentou que a equipe não seria "oportunista" e que o fato de o segundo piloto da Sauber ser a única vaga restante para o próximo ano lhes dá tempo para refletir sobre suas opções.

FERRARI X RED BULL em BAKU? LECLERC é o mais RÁPIDO do dia; NORRIS ESCONDENDO O JOGO?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!