Neste fim de semana, a Fórmula 1 visita uma pista inédita pela segunda vez em 2020. Depois de Mugello sediar o GP da Toscana, chegou a hora de Portimão receber a volta do GP de Portugal. E para o piloto da Williams, George Russell, os limites de pista devem ser um problema, acreditando que a F1 deveria ter escolhido o layout de hairpin mais lento.

Portimão tem duas opções para a primeira curva, e a F1 usará a mais simples, uma rápida para a direita, em vez de um complexo de curvas mais apertadas de direita, esquerda e direita, que lembra o começo da pista do Bahrein.

Russell disse que essa última foi usada na F3 após testes indicarem que os pilotos estavam excedendo os limites de pista ao fazer uma trajetória mais larga na primeira opção.

Apesar da preocupação, Russell, que testou uma Mercedes de 2015 ao lado de seu atual companheiro de equipe Nicholas Latifi em abril de 2017, mal pode esperar pelo evento.

"Estou muito animado. É um circuito espetacular, muito ondulado, várias curvas cegas, o que é ótimo, tem muito caráter. Obviamente eu preciso ver com o carro atual como que tudo ficará".

"Acredito que teremos problemas com limite de pista na curva um, o que espero que possa ser resolvido antes de chegarmos lá. Na F3, tivemos um problema lá. Corremos em 2015 e na quinta tivemos um dia de testes, com a rápida curva um, que é o que faremos com a F1".

"Mas todos estavam excedendo os limites, então eles adotaram uma opção diferente, como um hairpin, que foi muito bom. Eu fiquei surpreso por não terem escolhido essa, porque seria melhor para a corrida uma curva lenta no final de uma longa reta".

"Mesmo assim, mal posso esperar para chegar lá e estou intrigado pelo desafio a frente para nós e as equipes".

O diretor de provas da FIA, Michael Masi, admitiu que já espera problemas com o limite de pista, e não apenas na primeira curva.

"Sobre limites de pista, a curva um não é o único local onde esperamos essa possibilidade. Porém, colocamos alguns elementos para tentar lidar com isso da melhor maneira possível".

