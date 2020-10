F1: Ricciardo afirma que Renault conseguiu fazer carro confiável

No GP de Eifel, Daniel Ricciardo conquistou seu primeiro pódio com a Renault na Fórmula 1, após uma notável evolução da equipe ao longo do ano. E para o australiano, um dos fatores chaves para esse progresso é o fato do carro ter se tornado muito confiável.

O pódio de Ricciardo aumentou as chances da Renault na luta pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores. No momento, a equipe francesa está em quinto, mas a apenas seis pontos da Racing Point, em terceiro e a dois da McLaren, em quarto.

Uma das chaves da Renault nas últimas etapas tem sido sua consistência, terminando com pelo menos um carro no Top 6 em todas as provas desde o GP da Bélgica.

É essa forma que deixou Ricciardo animado pela perspectiva da Renault lutar pelo simbólico título de "melhor do resto", sentindo que a equipe pode descansar pelo fato de não ter mais um carro de altos e baixos como o de 2019.

"Desde o início do carro, tem sido um novo carro em comparação com o do ano passado, muito melhor. A traseira adquiriu muito downforce, e isso nos dá confiança para ir com tudo nas curvas".

"Foi lá por Silverstone acho, que tivemos algumas atualizações e sentimos que conseguimos encontrar um ajuste melhor no carro, tornando-o muito confiável. No ano passado, eu sentia que podíamos estar ou muito rápidos ou fora do Top 10. Agora, acho que estamos em um momento bom e a performance está ali".

"Já provamos: vamos bem em pista de alto e baixo downforce. Então, sim, acho que é um bom pacote e temos que manter a confiança para o resto da temporada".

A forte performance da Renault em Nurburgring foi especialmente significante porque veio no tipo de circuito que era um problema para a equipe no começo do ano. Esteban Ocon acredita que a equipe está se mostrando rápida no geral, reconhecendo que pode buscar resultados fortes em todas as provas.

"Isso nos deixa confiantes, porque, vocês sabem, nós sofremos em Barcelona e Budapeste, em pistas de alto downforce. Agora voltamos a uma dessas em Nurburgring e o carro parecia ótimo, forte. Aquilo está no passado".

"Não estou dizendo que, caso voltemos a Barcelona, colocaremos o carro em sexto e sétimo, mas nos dá esperança e confiança para o final da temporada".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

VÍDEO: As 5 maiores tretas entre campeões da F1

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?