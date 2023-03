Carregar reprodutor de áudio

As atividades da Fórmula 1 no paddock do circuito Albert Park, sede do GP da Austrália, começaram agitadas nesta quinta-feira, com o noticiário sobre a categoria máxima do automobilismo 'pegando fogo' em Melbourne.

Como se não bastasse, o evento marca o reencontro entre um dos mais personagens mais polêmicos da história recente da F1, o australiano Michael Masi, e o 'circo' da elite global do esporte a motor.

Isso porque o controverso dirigente, que foi diretor de provas da categoria entre o começo de 2019 e o fim de 2021, agora é presidente da Comissão dos Supercars, a mais importante competição da Austrália, que realiza um dos eventos que 'suporta' a F1 neste fim de semana.

No campeonato mais importante do automobilismo, Masi ficou 'manchado' após sua atuação no GP de Abu Dhabi de 2021, quando o holandês Max Verstappen, da Red Bull, superou o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, em condições questionáveis para conquistar o título da F1 naquele ano.

Após análise, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) concluiu em relatório que o desfecho da prova foi afetado “por erros humanos” de Masi. Questionado sobre se pretende falar com Michael durante o fim de semana do GP da Austrália, Hamilton disse que "não". "Estou apenas focado no meu futuro, focado em tentar voltar a vencer. Nada a dizer", afirmou o heptacampeão mundial.

Companheiro e compatriota de Hamilton, George Russel também foi destaque no noticiário desta quinta-feira em Melbourne. Isso porque o jovem inglês foi um dos pilotos a se manifestar favoravelmente a ideia polêmica defendida pelo CEO da F1, o italiano Stefano Domenicali.

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Recentemente, o ex-chefe da Ferrari defendeu a redução do número de treinos livres da categoria, gerando um intenso debate sobre o formato dos fins de semana dos GPs (ouça abaixo no podcast do Motorsport.com). Russell ecoou o discurso de Domenicali, dizendo que uma sessão é suficiente.

“Acho que uma sessão é boa o suficiente para todos nós fazermos as várias coisas que precisamos para ajudar a desenvolver [os carros]. Mas este ainda é o ápice do esporte, você não quer ficar com o carro que criou no início de um ano sem oportunidade de experimentar coisas novas. Só que, às vezes, essa é a beleza: você tem essa sessão de 60 minutos para experimentar coisas novas, desenvolver, melhorar ainda mais", afirmou o piloto em entrevista antes do GP da Austrália de F1.

“Mas, se você está indo direto para uma sessão que vale pontos ou em que há uma recompensa, é menos provável que você experimente coisas novas. Nenhuma sessão prática seria muito pouco. Inicialmente, eu não era a favor das corridas sprint, mas tendo feito [seis] nos últimos dois anos, gosto muito. Acho que ter ação na sexta-feira é vital para todos nós e também para o fator entretenimento”, completou George.

O alemão Nico Hulkenberg, da Haas, e Pierre Gasly, da Alpine, concordaram com o colega. O francês disse: "Estou de acordo com George. Definitivamente, três (treinos livres) não são necessários. Do ponto de vista da pilotagem, é sempre bom poder trabalhar nos detalhes do carro e realmente tentar acertar o equilíbrio do carro para o fim de semana, mas, de um modo geral, acho que um, no máximo dois [treinos], é mais do que suficiente para nós".

Logan Sargeant, rookie norte-americano da Williams, afirmou: "[Ter três treinos] é definitivamente muito. Como novato, não me importo de ter dois ou três, mas daqui para frente, não acho que três sejam necessários".

GIAFFONE opina: Verstappen não quer ter amigos e lembra Alonso, RBR vai 'liberar' Pérez. E Hamilton?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Treinos que valem pontos? F1 vai 'longe demais' com entretenimento? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music